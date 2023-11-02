Назад в 90-е

Мэрия Саратова в суде добивается сноса шестиэтажного офисного здания в Ленинском районе — об этом рассказал спикер областной думы Михаил Исаев. Политик отметил, что сооружение появилось «еще в 90-х», однако в мэрии данных о разрешении на строительство нет, а в ЕГРН постройка на участке в реестре недвижимости числится объектом незавершенного строительства с готовностью 0%. Владельцы здания настаивают: недострой они приобрели на первом в Саратове аукционе в 1992 году и после достройки пробовали зарегистрировать права собственности не один раз, но в ответ чиновники выдвигали новые условия, в том числе требовали благоустроить прилегающие территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Исаев возглавлял администрацию Саратова с осени 2017-го по лето 2022 года

Фото: Владимир Барсуков Михаил Исаев возглавлял администрацию Саратова с осени 2017-го по лето 2022 года

Фото: Владимир Барсуков

Администрация Саратова требует снести шести­этажное офисное здание, расположенное в Ленинском районе Саратова по адресу: проспект Строителей, 60. Иск городских властей поступил в суд еще 19 октября, а 20 октября судья Вадим Бондаренко уже запретил сделки с объектами недвижимости. К последним относится здание, земельный участок площадью почти 3,2 тыс. квадратных метров, хозяйственные постройки, пункт охраны и двухэтажное здание с вывеской «сыто piano».

О судебном споре публике рассказал спикер областной думы Михаил Исаев. По словам политика, назначением здания у него поинтересовался «один из жителей Ленинского района».

«Если верить выписке из ЕГРН, по этому адресу — пустырь, объект незавершенного строительства, степень готовности которого — 0%»,— сообщил в своем Telegram-канале господин Исаев и добавил, что фактически здание существует с 90-х годов.

Депутат отметил: в мэрии «нет сведений ни о разрешении на строительство, ни о решении о предоставлении участка по этому адресу». «Также отсутствуют данные об уплате налогов и арендной плате за землю, что может свидетельствовать, в том числе, и о незаконной предпринимательской деятельности»,— подчеркнул спикер.

«У администрации, профильных ведомств и надзорных органов этот факт вопросов не вызвал»,— удивился Михаил Исаев, который возглавлял город с ноября 2017го по август 2022 года.

Председатель парламента упомянул и название организации ответчика — ООО «Престиж».

По данным Kartoteka.ru, организация учреждена в июне 1994 года. Средняя численность персонала — 10 человек. Директором и владельцем четверти доли значится Нина Степанян, еще четверть принадлежит Сергею Степаняну, а половина — Марату Степаняну. В 2022 году выручка компании составила порядка 12,5 млн руб., а чистая прибыль — 614 тыс. руб. Среди видов деятельности помимо сдачи площадей в аренду указаны пошив трикотажа и спецодежды, обслуживание автомобилей, неспециализированная розничная и оптовая торговля, деятельность стоянок и др.

Совладелец ООО «Престиж» Марат Степанян рассказал «Ъ», что приобрел имущество на первом в Саратове аукционе, который состоялся в 1992 году. «Мы выиграли и заплатили 86 млн руб. Там был только остов здания. Нам выдали свидетельство, что мы купили участок с объектом незавершенного строительства. Совет народных депутатов дал грамоту о том, что мы победили в первом аукционе и заслужили войти в историю города. В ЕГРН наше свидетельство зарегистрировано под номером один»,— рассказал «Ъ» господин Степанян.

По словам предпринимателя, после покупки выяснилось, что документов на объект незавершенного строительства не было. «Я прихожу и говорю: давайте проект. У них нет этого. Как это нет, ребята, что вы мне продали? Вы что мне кота в мешке продали? Я что, этот проект должен заказывать? Он стоит под треть здания!» — отметил собеседник «Ъ».

«Мы начали строить, проложили несколько километров коммуникаций, обустраивали прилегающие территории — все это заняло несколько лет», вспомнил господин Степанян. По словам бизнесмена, здание было готово в промежуток с 1998 по 2001 год.

Предприниматель утверждает, что с начала нулевых не менее восьми раз обращался к городским властям с намерением зарегистрировать объект, но получал отказы под разными предлогами. Собеседник «Ъ» отметил, что чиновники среди прочего выдвигали ему необходимые для оформления земли в собственность условия, в частности благоустройство прилегающей ­территории.

С начала 2023 года часть полномочий по регулированию градостроительной деятельности в Саратове перешла от муниципалитета к региональному министерству строительства и ЖКХ. По словам собеседника «Ъ», тот договорился с министром Сергеем Соколовым об оформлении после проведения межевания земли. По окончании «Престижем» процедуры якобы и поступил иск мэрии об изъятии.

Никита Маркелов