В Саратове планируют построить новый промышленный парк

В «южной части» Саратова планируют возвести новый промышленный парк «для реализации крупных инвестиционных проектов», сообщила пресс-служба регионального правительства.

Новый проект губернатор Роман Бусаргин обсудил с министром инвестиционной политики Александром Марченко, главой Саратова Ладой Мокроусовой и директором управляющей компании (УК) «Столыпиский индустриальный парк».

Для потенциальных инвесторов «могут быть созданы все условия по инфраструктуре и различные льготы». Расположить промзону обещают в отдалении от жилых домов. Господин Бусаргин поручил подыскать подходящий участок.

Упомянутый господин Лихачев занимается сегодня возведением скандального Столыпинского индустриального парка на границе Ленинского и Гагаринского районов Саратова. Местные жители пытались бороться против строительства промзоны возле своих домов и природного памятника Кумысная поляна, но место так и не изменили.

Дарья Васенина

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.