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Коммерсантъ FM
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Расстрел без оповещения

Завершено расследование дела в отношении экс-руководителей пермского университета

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела в отношении бывших руководителей Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) и сотрудницы Росгвардии. Бывшие ректор вуза Дмитрий Красильников и проректор Павел Блусь, начальник отдела контроля Михаил Мухачев и офицер Наталья Голованова обвинены в злоупотреблении должностными полномочиями. Как считает следствие, фигуранты подписали документы, свидетельствующие о наличии необходимого уровня антитеррористической защищенности ПГНИУ. При этом фактически система оповещения о вооруженном нападении в кампусе не работала. Действия фигурантов, по версии следствия, позволили студенту совершить массовое убийство на территории кампуса в сентябре 2021 года.

Дмитрий Красильников в 2014 году

Дмитрий Красильников в 2014 году

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Дмитрий Красильников в 2014 году

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении Дмитрия Красильникова, Павла Блуся и других лиц было возбуждено главным следственным управлением СКР изначально по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц). Соответствующее постановление было вынесено почти через семь месяцев после вооруженного нападения на кампус университета, которое совершил первокурсник юрфака Тимур Бекмансуров. В результате пять человек погибли от выстрелов картечью, еще 34 получили огнестрельные ранения, травмы и повреждения различного характера. На момент возбуждения дела Дмитрий Красильников был еще ректором вуза, а Павел Блусь — первым проректором. Они покинули университет зимой 2023 года. Летом Дмитрий Красильников возглавил дирекцию, которая курирует строительство в Перми межвузовского кампуса.

Весной стало известно, что обвинение Дмитрию Красильникову, Павлу Блусю и Михаилу Мухачеву было переквалифицировано на ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Несмотря на изменение квалификации преступления, описанные в материалах дела события и выводы остались практически прежними.

Как сообщил СКР, сотрудники вуза в разное время были ответственными за обеспечение необходимого уровня антитеррористической защищенности университета и входили в состав специальной комиссии. В свою очередь, Наталья Голованова должна была от лица Росгвардии проверить их работу и в случае соответствия университета требованиям подписать необходимые документы.

Как сообщает СКР, по постановлению правительства в учебном заведении должны были установить систему оповещения и управления эвакуацией при вооруженном нападении. Эта система включает комплекс громкоговорителей, через которые в случае ЧС должна транслироваться информация об опасности и путях эвакуации.

Но в ходе расследования уголовного дела было установлено, что в ПГНИУ работала лишь система оповещения в случае пожара.

Тем не менее господа Красильников, Блусь и Мухачев, достоверно зная о существующих недостатках, готовили документы, что вуз соответствует необходимым требованиям, а Наталья Голованова подписывала их.

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По мнению следователей, действия обвиняемых привели к тяжким последствиям. «Из-за отсутствия системы оповещения и управления эвакуацией при вооруженном нападении в университете возникла паника, в ходе которой студенты, пытаясь спастись, в спешке покидали учебные корпуса. При этом, не имея указаний на безопасные пути отхода, они были вынуждены, рискуя жизнью и здоровьем, выпрыгивать из окон»,— говорится в сообщении СКР.

Отдельно СКР указывает, что в ходе расследования у ведомства возникли серьезные разногласия с Генпрокуратурой.

«Неоднократно высказывалось мнение о том, что действия руководства университета и сотрудника Росгвардии не образуют состав инкриминируемого им преступления, поскольку жертвы пострадали непосредственно от умышленных действий Бекмансурова»,— говорится в сообщении. В СКР с позицией надзорного органа не согласны. Так, в ходе расследования была проведена ситуационная экспертиза, которая подтвердила, что при работающей системе у жертв нападения была бы реальная возможность укрыться в безопасном месте.

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Уголовное дело направлено в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения, и если это произойдет, то оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Дмитрий Красильников ранее говорил «Ъ-Прикамье», что не будет комментировать расследование уголовного дела. По данным собеседников, в ходе предварительного следствия свою вину он отрицал.

Дмитрий Астахов, Пермь

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