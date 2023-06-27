Суд не смягчился к стрелявшему в Перми

Апелляционный суд оставил в силе приговор Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), в результате которой погибли шесть человек. Осужденный на пожизненное заключение Бекмансуров и его защита просили о смягчении наказания, так как он полностью признал вину, раскаялся и помогал следствию. Прокуратура выступила против этих требований, но со своей стороны указала на ряд процессуальных нарушений, допущенных судом первой инстанции. В итоге апелляционная инстанция постановила устранить эти нарушения, но сам приговор оставить без изменений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тимур Бекмансуров

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Тимур Бекмансуров

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Четвертый апелляционный суд в Нижнем Новгороде не стал изменять приговор бывшему студенту Тимуру Бекмансурову, который 20 сентября 2021 года устроил стрельбу в ПГНИУ. В результате этого происшествия шесть человек были убиты, еще 59 получили ранения. Во время задержания Бекмансуров был ранен, после чего ему ампутировали часть ноги. Суд приговорил его к пожизненному заключению, причем первые три года он должен провести в тюрьме. Кроме того, ему придется выплатить более 25 млн руб. пострадавшим и родственникам погибших.

Решение суда первой инстанции обжаловали осужденный и его защита, а также опротестовала прокуратура. В апелляционной жалобе Тимур Бекмансуров и его адвокат просили смягчить приговор. Осужденный заявил, что выбрал массовый расстрел в качестве способа самоубийства. По его словам, он специально устрашающе оделся и сначала стрелял по автомобилям, чтобы привлечь внимание правоохранительных органов.

Людям Бекмансуров специально стрелял в голову, так как считал такой способ убийства «более милосердным», отметил он. А в сотрудника ДПС, по его словам, он стрелял не целясь, от бедра, чтобы вызвать ответный огонь на поражение.

В своей жалобе осужденный также указал, что считает приговор необоснованным и чрезмерно суровым, и попросил смягчить его.

Подзащитного поддержала и его адвокат Екатерина Китаева. Она отметила, что пермский суд не учел полное раскаяние осужденного, его добровольную помощь следствию при раскрытии преступления и положительные характеристики Бекмансурова. Защитница уверена, что все это можно было бы считать смягчающими вину обстоятельствами. К ним же защита просила отнести тот факт, что мать осужденного выплатила 12 пострадавшим от 500 до 10 тыс. руб.

Кроме того, Бекмансуров и его адвокат заявили ходатайство о проведении новой судебно-психиатрической экспертизы. По их словам, первая, проведенная в Санкт-Петербурге на этапе следствия, не в полной мере отразила психическое состояние осужденного. Как заявил Бекмансуров, при проведении экспертизы ему давали антидепрессанты и транквилизаторы, что не могло сказаться на ее результатах.

Кроме того, утверждает осужденный, он все время находился под давлением со стороны сотрудников ФСИН, которые присутствовали даже при его беседах с врачами. Из-за этого Бекмансуров, по его словам, не мог честно и полно отвечать на вопросы медиков, чтобы данные о состоянии его здоровья не стали известны посторонним людям. Также во время экспертизы не проводилось МРТ и не были учтены жалобы Бекмансурова на постоянные шумы и боли в голове, отметил стрелок. При этом экспертиза выявила у него шизоидное расстройство личности. Бекмансуров и его защита полагают, что это может быть признаком более серьезных заболеваний.

Прокуратура в своем апелляционном представлении, в свою очередь, указала, что во время процесса суд первой инстанции допустил ряд процессуальных ошибок.

В частности, при вынесении приговора были учтены данные трассологических экспертиз, акты осмотра места происшествия и свидетельские показания, которые в ходе судебного следствия не рассматривались.

Кроме того, тот факт, что Бекмансуров при нападении использовал огнестрельное оружие и боеприпасы, был учтен в приговоре одновременно и как отягчающее обстоятельство, и как квалифицирующий признак убийства, совершенного общественно опасным способом. Такое двойное использование одного факта недопустимо, поэтому надзорный орган настаивал на том, чтобы из отягчающих обстоятельств он был исключен. Вместе с тем общий срок наказания для осужденного необходимо оставить без изменения, посчитали в прокуратуре. При этом гособвинение заявило, что не видит смысла в проведении повторной судебно-психиатрической экспертизы Бекмансурова, так как полностью доверяет квалификации врачей, проводивших его обследование на этапе следствия.

В последнем слове Тимур Бекмансуров заявил, что «с ужасом вспоминает произошедшее», считает события двухлетней давности «самой большой ошибкой своей жизни», и попросил суд «не ставить на нем крест, а дать второй шанс на новую жизнь в качестве полноценного члена общества».

В итоге судебная коллегия, не удаляясь в совещательную комнату, заявила, что ходатайство о назначении повторной экспертизы не удовлетворяет, так как не видит в ней необходимости. После этого судьи взяли паузу и через 40 минут заявили, что удовлетворяют требования прокуратуры. Процессуальные нарушения, допущенные при вынесении приговора, должны быть исправлены, но на общем сроке наказания это не отразится. Просьба подсудимого и его защиты о смягчении наказания осталась без удовлетворения. Тимур Бекмансуров и его адвокат могут обжаловать это решение.

Андрей Репин, Нижний Новгород