Пермский стрелок попал в ректора

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В ходе разбирательства с обстоятельствами побоища, которое в прошлом году в Пермском госуниверситете (ПГНИУ) устроил Тимур Бекмансуров, застреливший шесть человек и ранивший еще более двадцати, СКР возбудил дело в отношении руководителей вуза. Ректору ПГНИУ Дмитрию Красильникову, первому проректору Павлу Блусю, а также зампреду антикоррупционной комиссии университета Михаилу Мухачеву инкриминируют оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По делу также, предположительно, проходит сотрудница Росгвардии Наталья Голованова, которой вменяют халатность. Источники “Ъ” предполагают, что речь в деле идет о неудовлетворительной организации охраны ПГНИУ и проблемах с работой системы оповещения. В университете от комментариев воздержались.

По данным источников “Ъ”, постановление о возбуждении уголовного дела было вынесено старшим следователем по особо важным делам при председателе СКР Александром Гавриловым. Господин Гаврилов возглавляет группу, которая занимается расследованием массового убийства в ПГНИУ, которое было совершено 21 сентября прошлого года. Тогда первокурсник юрфака Тимур Бекмансуров открыл стрельбу из охотничьего ружья, в результате погибли шесть человек, а 23 получили огнестрельные ранения. Бекмансурова выстрелами из пистолета обезвредил сотрудник полиции Константин Калинин.

Студент был обвинен в убийстве двух или более лиц, совершенных общеопасным способом, покушении на убийство, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и умышленном повреждении чужого имущества (речь идет о припаркованных возле вуза машинах).

Новое уголовное дело, говорят собеседники “Ъ”, было возбуждено в отношении ректора вуза Дмитрия Красильникова, первого проректора Павла Блуся, зампреда антикоррупционной комиссии Михаила Мухачева, а также некой Натальи Головановой. Господам Красильникову, Блусю и Мухачеву инкриминируется ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц), а госпоже Головановой — ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц). Согласно информации из открытых источников, женщина с такими ФИО является сотрудником Росгвардии.

Как предполагают знакомые с ситуацией источники, расследование может быть связано с нарушениями в организации охраны, а также работе системы оповещения и управления эвакуацией на территории университетского кампуса. Эти вопросы изучались представителями правоохранительных органов при расследовании уголовного дела об убийстве. Так, в распоряжении СМИ оказалась часть акта проверки использования ПГНИУ бюджетных средств. Там говорится о затратах на систему оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ), которая была установлена в университете. В итоге технические специалисты пришли к выводу, что она была неработоспособной. На одном из судебных заседаний по поводу продления срока заключения под стражу Тимуру Бекмансурову оглашались показания свидетелей расстрела, которые утверждали, что не слышали сигналов оповещения.

Также источники “Ъ” говорят, что в рамках уголовного дела была проведена уникальная экспертиза, в ходе которой была дана оценка организации охраны в ПГНИУ. Кроме того, собеседники сообщили, что за несколько месяцев до трагедии в университете было ликвидировано структурное подразделение, которое отвечало за организацию охраны вуза. «Там было человек пять, они ежедневно проверяли несение службы сотрудниками ЧОПа, проводили обход кампуса»,— рассказывает один из собеседников “Ъ”. По утверждению источников, якобы сотрудники этого подразделения настаивали, чтобы охрана вуза обеспечивалась подразделением вневедомственной охраны Росгвардии, причем один экипаж должен был находиться на территории кампуса постоянно.

Ранее собеседники “Ъ” утверждали, что после трагедии по месту жительства Павла Блуся был проведен обыск, в ходе которого сотрудники правоохранительных органов изъяли телефоны, компьютеры и электронные носители информации.

В ПГНИУ пояснили, что не могут комментировать действия по установлению обстоятельств трагедии в университете, поскольку это происходит в рамках расследования, которое осуществляют СКР и другие правоохранительные органы.

Дмитрий Астахов, Пермь