Криминальное чтение

В ГСУ СКР закончены следственные действия по уголовному делу, возбужденному в отношении руководителей Пермского государственного национального исследовательского университета после массового убийства на территории вуза. В апреле прошлого года его фигурантами стали ректор Дмитрий Красильников и проректор Павел Блусь, а также глава одного из отделов вуза Михаил Мухачев и сотрудник Росгвардии Наталья Голованова. Изначально сотрудникам университета инкриминировалось оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц. Сейчас собеседники «Ъ-Прикамье» утверждают, что в итоге бывших должностных лиц вуза якобы обвинили в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Окончательного списка обвиняемых источники не уточнили. Сам гос­подин Красильников от комментариев относительно дела отказался.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Следственные органы начали процедуру ознакомления обвиняемых с материалами уголовного дела в отношении бывших должностных лиц Пермского государственного национального исследовательского университета. Дело было возбуждено в главном следственном управлении СКР в мае прошлого года по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц). Его фигурантами в то время стали тогдашний ректор вуза Дмитрий Красильников, проректор Павел Блусь, начальник отдела контроля университета Михаил Мухачев и офицер Росгвардии Наталья Голованова.

Дело было возбуждено спустя семь месяцев после массового убийства, которое совершил Тимур Бекмансуров, в тот момент студент первого курса юридического факультета ПГНИУ. 20 сентября 2021 года Бекмансуров, вооруженный полуавтоматическим ружьем, открыл на территории кампуса стрельбу. В результате шесть человек погибли, 59 получили огнестрельные ранения и травмы различной тяжести. Злоумышленник был ранен и обезврежен подоспевшим инспектором ДПС Константином Калининым. В конце декабря прошлого года Тимур Бекмансуров был приговорен к пожизненному лишению свободы. Он признал вину, но пытается обжаловать приговор, поскольку считает его слишком жестким.

Расследование дела в отношении руководителей вуза изначально касалось работоспособности системы оповещения управления и эвакуацией (СОУЭ) в кампусе ПГНИУ. Задачей системы, которая состоит в том числе из средств звуковой и визуальной сигнализации, является информирование лиц, находящихся на территории кампуса, о планируемом или совершаемом нападении. Наличие и работоспособность системы были необходимым условием для прохождения университетом так называемой процедуры категорирования по уровню террористической защищенности. Фактически, как указывалось в материалах дела, система была неработоспособной. В разное время фигуранты дела были членами комиссии по категорированию, которая осматривала кампус перед каждым учебным годом. Вместе с представителями Росгвардии они подписывали акт обследования и не отражали в нем сведения о проблемах с СОУЭ.

Дмитрий Красильников проработал ректором университета до конца января текущего года, после чего ушел с этой должности по состоянию здоровья. Вслед за ним вуз покинули Павел Блусь и часть членов управленческой команды господина Красильникова. Весной этого года стало известно, что господин Блусь работает заместителем директора Пермского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы.

Несколько источников утверждают, что в итоге обвинение экс-сотрудникам вуза было предъявлено в новой редакции. Якобы им теперь инкриминируется ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Окончательный круг лиц, привлеченных по делу в качестве обвиняемых, они уточнить не смогли. Весной, по данным собеседников «Ъ-Прикамье», в порядке ст. 217 УПК обвиняемые начали знакомиться с материалами дела, объем которого насчитывает больше ста томов.

Сам Дмитрий Красильников вопросы об уголовном деле оставил без комментариев.

Как рассказал «Ъ-Прикамье» один из потерпевших, следствие предлагало ему «ознакомиться с какими-то материалами». «Я не очень понял, о чем идет речь, поскольку не юрист, и вообще хочу забыть все поскорее»,— пояснил он.

Согласно УПК, после окончания процедуры ознакомления обвиняемых с материалами дела и составления обвинительного заключения они направляются в Генпрокуратуру РФ. По итогам проверки надзорный орган может направить дело в суд или вернуть на допрасследование.

Эксперты отмечают, что привлечение к ответственности по ст. 285 УК РФ предполагает доказывание наличия у фигуранта корыстной или иной личной заинтересованности. По словам руководителя адвокатской группы «Логард» (Екатеринбург) Сергея Колосовского, такая заинтересованность не обязательно носит финансовый характер. «Довольно часто в делах по этой статье указывается, что обвиняемый хотел создать или сохранить имидж успешного руководителя,— говорит господин Колосовский.— Но такой вывод также необходимо доказывать. Лично мое мнение: так называемые шутинги нельзя предотвратить средствами охраны образовательных учреждений. Здесь, прежде всего, должны работать профилактические и оперативные службы».

Дмитрий Астахов, Константин Кадочников