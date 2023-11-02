Adidas вернется весной

Обновленные магазины Adidas могут открыться весной 2024 года. Союз торговых центров сообщил, что права на субаренду торговых площадей, которые раньше занимала сеть, выкупила структура бизнесмена Якова Панченко, который владеет «Стокманном» и Lamoda.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Первыми откроются магазины в Москве. Ассортимент останется прежним, но поменяются цены и сам бренд, под которым будет работать розничная сеть, пояснил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин:

«Adidas передал часть своих помещений в России в субаренду структуре, связанной с Яковом Панченко. На этих площадях откроются новые магазины по образу и подобию Adidas. Они займут объекты, где сейчас размещается бренд. Они станут продавать те же самые спортивные товары, но не под маркой Adidas, а под другой вывеской, которая появится в результате ребрендинга.

При этом сама компания оставляет себе возможность вернуться, поскольку юрлицо в России остается. Если геополитическая ситуация изменится, то бренд сможет снова работать в РФ под своим флагом. Цены в магазинах будут в тех же пределах, что и были, но с корректировкой на инфляцию. Поскольку прошло время, изменилась логистика, стоимость товаров может увеличиться в районе 20%».

Компания Adidas приостановила работу магазинов в России весной прошлого года, но все это время продолжала оплачивать аренду, рассказали в Союзе торговых центров. Источник “Ъ” на рынке ритейла в мае говорил, что Adidas может передать местное подразделение альтернативному иностранному инвестору. Предполагалось, что это позволит перезапустить около 100 наиболее прибыльных магазинов.

Однако некоторые эксперты называют выкуп субаренды неудачной сделкой. Гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков считает торговлю одеждой офлайн устаревшим и убыточным форматом: «Adidas построил для России стратегию, при которой продукция продавалась только в фирменных магазинах. Это были не франчайзинговые проекты.

Это позволяло жестко контролировать сбытовую розницу и, соответственно, ценовые характеристики и маржинальность этой деятельности. Сейчас же ты не можешь контролировать оригинальность продукции. Мы видим, как российский рынок, в первую очередь одежды, наводняют откровенные подделки.

Развитие офлайн-розницы является крайне затратным и зачастую абсолютно неэффективным занятием. Большое количество сетей в непродовольственном сегменте уходит в убытки. То есть необходимо иметь мегамаржинальные продукты, чтобы окупать работу магазинов, аренду, зарплату, коммунальные расходы. Такого на рынке крайне мало.

В любом случае все эти товары можно купить на маркетплейсах. Поэтому инвестировать в сеть магазинов одежды, тем более в ту, которая насчитывает несколько сотен торговых объектов, все равно, что вкладываться в производство деревянных парусных судов. Это красиво, но экономически неконкурентоспособно».

Несколько дней назад стало известно о перезапуске еще одной сети спортивных товаров — Decathlon. Им займется компания АРМ, которая в сентябре купила весь бизнес Decathlon Russia. Обновленные магазины будут называться Desport, первые из них откроются уже в декабре.

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Светлана Белова