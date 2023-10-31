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Коммерсантъ FM
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Владелец Decathlon в России запускает новую сеть спорттоваров Desport

Компания АРМ, которая в сентябре купила магазины спорттоваров Decathlon в России, запускает новую сеть спортивных магазинов под названием Desport. Первые торговые объекты откроются в декабре.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«ООО "АРМ" запускает новую сеть спортивных магазинов Desport. Магазины Desport откроют свои двери в декабре этого года, а ассортимент будет формироваться по мере поступления товаров»,— рассказали ТАСС в компании. Как уточнили в АРМ, название новой сети происходит от старофранцузского слова «desport», которое переводится как «развлечение», «игра».

Расширять ассортимент спортивных магазинов компания планирует как за счет собственных торговых марок, так и других известных брендов. В ближайшее время Desport также планирует открыть свой интернет-магазин.

Decathlon приостановил работу в России в марте 2022 года. В конце июля 2023-го Минпромторг сообщил, что сеть нашла покупателя на все свои магазины в России, им стала российская компания АРМ (владеет франшизами Mango). Речь шла о продаже 36 объектов Decathlon, находящихся в России,— 35 магазинов и склада. 11 сентября замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что бывшие магазины Decathlon откроются до конца года.

Милена Костерева

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