Lamoda примеряет спортивный стиль

Lamoda планирует открыть офлайн-магазины спортивной одежды. В ближайшие три года онлайн-ритейлер намерен запустить 300 розничных точек. Первые 50 могут открыться уже в этом году, при этом часть из них займут площадки покинувшего рынок Adidas. Какие бренды будут представлены в спортивных магазинах компании? И станет ли проект успешным? Выясняла Дарья Фоменко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

После начала боевых действий России на Украине страну покинули многие международные бренды. Ниша спортивных товаров не стала исключением. И за полтора года, в отличие, например, от базовой повседневной одежды, не заполнилась хотя бы какими-то аналогами.

Так что открытие сети в этом сегменте вполне актуально, отмечает управляющий партнер компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров:

«Рынок спортивной одежды и обуви в наибольшей степени претерпел трансформацию в условиях ухода международных брендов. В 2022 году сокращение в денежном выражении, по нашим оценкам, составило порядка 11,4%, совокупная емкость рынка спортивной одежды и обуви без учета детских товаров — около 390 млрд руб.

В 2023-м мы видим позитивную динамику, и рост, по нашим оценкам, составит не менее 10%. По итогам года мы ожидаем уровень как минимум в 430 млрд руб. Из-за ослабления рубля показатель может быть даже несколько более высоким».

Другой вопрос — какие бренды представит Lamoda в своих магазинах? Собеседники “Ъ FM” полагают, что на полки попадут позиции, которые чаще всего покупались онлайн. Впрочем, рентабельность проекта в первую очередь будут зависеть от стоимости товаров, убеждена глава ритейл-департамента компании CORE.XP Марина Малахатько:

«Акционер компании подтвердил, что они планируют открыть до конца года порядка 50 розничных магазинов и там действительно будет представлена мультибрендовая спортивная одежда.

Lamoda продает товары порядка 200 самых различных марок, в том числе и популярных Nike, Adidas, Puma, и азиатские, и турецкие бренды.

При хорошем ассортименте, правильной ценовой политике, если их маржа, наценка на товар будут разумными, это будет пользоваться большим спросом.

Ведь сейчас услуги перекупщиков, параллельный импорт стоят просто сумасшедших денег, например, за оригинальный Nike».

За три года Lamoda планирует открыть порядка 300 магазинов. Некоторые из них — бывшие площадки Adidas. Сумму инвестиций в проект ритейлер не раскрывает.

Сколько может стоить создание сети, “Ъ FM” попросил оценить президента компании Baon Илью Ярошенко:

«Там проведена большая хорошая экспертиза, также, насколько я знаю, они подобрали хороший коллектив, "пропылесосили" рынок байеров и закупщиков. Nike, Adidas и Decathlon занимали достаточно сильные позиции, их не хватает.

Если мы берем средний спортивный магазин, то его площадь — около 1 тыс. кв. м. Ремонт обойдется минимум в 30 млн руб. Кроме того, несколько месяцев аренды магазин будет минусовать, также потребуется депозит, это еще 10 млн руб. Так что потребуется порядка 50 млн руб. на первоначальное наполнение. То есть открытие каждого магазина будет стоить около 100 млн руб.».

Впрочем, это не первая попытка Lamoda выйти в офлайн. Четыре года назад компания уже открывала свой магазин в торговом центре «Атриум» и продавала там старые коллекции со скидками. Так ритейлер боролся с конкуренцией в онлайн-сегменте. Однако вскоре проект закрылся, а в Lamoda его назвали «экспериментальным».

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