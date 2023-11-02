Обновленные магазины Adidas могут открыться в России весной 2024 года

Весной 2024 года в России могут открыться обновленные магазины сети Adidas, заявила глава направления новых брендов в Союзе торговых центров, совладелец REC + retail group Наталия Кермедчиева. По ее словам, пока неясно, под каким брендом будут работать торговые точки.

Как рассказала ТАСС госпожа Кермедчиева, права на субаренду торговых площадей Adidas в РФ приобрела структура владельца «Стокманна» и Lamoda Якова Панченко. «Это не совсем чистая покупка бизнеса, они не купили юрлицо, они будут продолжать так же работать и заниматься оптом самостоятельно»,— отметила она, пояснив, что для начала открыть планируется «несколько десятков» магазинов.

Adidas приостановил работу магазинов в России весной 2022 года. Источник «Ъ» на рынке ритейла в мае 2023 года говорил, что Adidas может передать местное подразделение альтернативному иностранному инвестору. Это позволит перезапустить около 100 наиболее прибыльных магазинов в новом формате.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Adidas сходит с российской дорожки».

Александр Кислов