Desport несут в массы

Новый владелец Decathlon перезапустит сеть магазинов под названием Desport — первые торговые точки заработают в декабре. Некоторые позиции останутся прежними, также компания будет продавать товары под собственным брендом, рассказали “Ъ FM” в Desport. Собственником сети стала компания АРМ, которая также связана с ресторанным бизнесом. Ей принадлежат франшизы «Шоколадницы», Burger King, «Чайхоны №1» и «Сыроварни».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как уточнили в Desport, до конца года компания планирует открыть около 35 магазинов. При этом где именно, пока неизвестно. Какие перспективы у нового бренда? Этот вопрос “Ъ FM” задал руководителю экспертного совета международной торговли Дмитрию Москаленко: «Трудно сказать, насколько это будет успешно. Дело в том, что Decathlon был уникален в своем формате, а также в ассортименте, который предлагал.

Коммерческий успех сети составляло то, что она брала в аренду большие площади дешево или по минимальным ставкам, а за счет множества позиций ей удавалось привлекать довольно много лояльных покупателей. Предполагаю, на первых порах могут быть повышенные цифры посещаемости, вызванные элементарным любопытством.

Что касается покупок, это, скорее всего, зависит от самой команды, насколько она сможет удовлетворить интерес своими товарами. Мне кажется, во многом ничего не мешает повторять, поскольку продукция, которая была представлена в Decathlon, в основном (наверное, процентов под 80) тех брендов, которые не заявляли об уходе с российского рынка, они остаются на полках магазинов.

Если говорить о возможных трудностях при перезапуске, основной вопрос — восстановление коммерческих связей и логистических цепочек, а также вывод сотрудников на работу. Остальное — закупки товаров, налаживание поставок в магазины. То есть получается три компонента: логистика, люди и товар».

Как рассказали в Desport, открытие магазинов изначально было запланировано на середину ноября, но компании не хватает сотрудников — она планирует нанять около 400 человек. Во время закрытия Decathlon многие работники ушли из сети, и теперь она предлагает новые условия, чтобы привлечь персонал. В частности, в Desport повысили ставку с 43 тыс. руб. до 60 тыс. руб.

Также каждому сотруднику, который приведет друга, предлагается 50% от его оклада, но при условии, что у обоих трудовой стаж достигнет полгода, рассказала “Ъ FM” руководитель отдела обучения Desport Вероника Артеменко: «Программа "Приведи друга", действующая в сети Decathlon с 2009 года, есть у нас и сейчас. Эти условия остаются в силе, несмотря на то, что у нас теперь новые собственники, новый бренд и новые принципы работы. И мы всей нашей команде выслали напоминание об этом.

По поводу потребности в новых сотрудниках — на рынке труда большой кадровый голод, и это относится не только к рознице. Это в принципе дефицит на уровне массового набора персонала. Если вы обратитесь к любым последним конференциям HR, то увидите, что это касается абсолютно всех компаний, будь то маркетплейсы или офлайн-ритейл, которым мы являемся.

Это есть, поэтому, как и все остальные, мы всеми возможными методами привлекаем персонал. Мы открыли набор всего две недели назад, поэтому нам пока сложно делать выводы. Как у компании Decathlon у нас не было проблем с подбором, поскольку мы имели сильный HR-бренд и хорошие условия труда. Сейчас мы пересмотрели условия труда для многих позиций, а также уровень компенсаций на них».

До официального объявления названия бренда СМИ писали о следующих вариантах: «Десятиборье», dec. и «ДК». В итоге выбрали редкое слово старофранцузского происхождения Desport, которое переводится как «развлечение», «игра».

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Мария Широкова