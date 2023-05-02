Adidas сходит с российской дорожки

Один из крупнейших в мире производителей спортивной одежды Adidas, временно закрывший магазины в России весной 2022 года, по примеру Reebok может передать местное подразделение альтернативному иностранному инвестору. Это позволит перезапустить около 100 наиболее прибыльных магазинов в новом формате. Пока российский Adidas поддерживает деятельность, сдав часть офисных и складских помещений в субаренду. Спрос на одежду и обувь известных брендов частично ушел в онлайн, но потенциал для развития спортивных магазинов сохраняется, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Немецкий производитель спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas рассматривает возможность передачи российского подразделения иностранному инвестору, рассказал источник “Ъ” на рынке ритейла.

С подобными планами Adidas также знакомы три источника “Ъ” на рынке торговой недвижимости. Один из собеседников “Ъ” говорит, что компания такими образом может перезапустить около 100 наиболее доходных магазинов в стране. В Adidas не предоставили комментарий. В российском офисе на звонки “Ъ” не ответили.

Немецкий бренд Adidas, как и другие глобальные компании, объявил о приостановке работы в России и временном закрытии розничных магазинов в марте 2022 года после начала военных действий на Украине. В октябре компания приняла решение окончательно свернуть бизнес в стране, говорится в отчетности Adidas.

Российская структура Adidas пока пытается сохранить деятельность. В датированных 20 марта 2023 года пояснениях к отчетности ООО «Адидас» за прошлый год сказано, что руководство компании минимизирует последствия разрыва цепочек поставок товара.

В частности, ООО «Адидас» договорилось о скидке в 14% на аренду московского офиса на 2023 год. Компания также сдала в субаренду офисные площади до 2026 года и заключила два контракта на субаренду складских помещений в деревне Новоселки Подмосковья сроком до 2024 года и 2026 года.

На конец 2022 года российская структура Adidas арендовала 153 помещения под магазины, включая бывшую ранее флагманской точку в Москве на Кузнецком мосту. Выручка ООО «Адидас» в 2022 году снизилась на 55,1%, до 24,97 млрд руб. год к году. Чистый убыток оказался на уровне 7,93 млрд руб. против чистой прибыли 3,99 млрд руб. годом ранее.

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По пути передачи российского бизнеса в 2022 году пошел другой крупный производитель спортивной одежды и обуви Reebok. Этот бренд в 2005–2022 годах входил в число структур Adidas, а затем был продан американской Authentic Brands Group (ABG).

Российское подразделение Reebok перешло турецкому холдингу FLO Retailing, договорившемуся о производстве вещей бренда (см. “Ъ” от 16 мая 2022 года). Магазины Reebok в РФ в результате переименованы в Sneaker Box и стали мультибрендовыми.

Старший директор СОRE.XP Марина Малахатько полагает, что Adidas нецелесообразно сохранять аренду неработающих площадок, особенно когда штрафы за досрочный разрыв договора превышают стоимость платежей до окончания срока аренды. По мнению эксперта, в случае продажи российского подразделения Adidas стороннему инвестору можно ожидать изменения названия магазина, а также перехода на поставки товаров через партнеров.

Директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева добавляет, что после прекращения работы в России таких брендов, как Nike и Adidas, потребители стали чаще делать покупки в мультибрендовых магазинах, а также на маркетплейсах. По данным Avito, в этом весеннем сезоне продажи товаров под маркой Adidas на площадке выросли в два раза относительно весны 2022 года, под брендом Nike — в 2,6 раза.

По словам госпожи Хакбердиевой, при возобновлении работы бывшим магазинам Adidas придется в первую очередь конкурировать с тем же Sneaker Box, а также со «Спортмастером» и входящим в группу брендом Demix. Хотя потенциал для развития сохраняется как у действующих, так и новых спортивных брендов, считает она. Сегмент магазинов спортивных товаров имеет большой запас роста, согласна Марина Малахатько.

Алина Савицкая