Анджелина Джоли осудила Израиль за удары по мирному населению сектора Газа

Американская актриса, бывший посол доброй воли и бывший спецпосланник Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Анджелина Джоли раскритиковала Израиль за бомбардировку сектора Газа. Она также считает мировых лидеров, которые не поддержали в Совбезе ООН прекращение огня, причастными к «этим преступлениям». Администрация Джо Байдена выступает против прекращения огня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tom Brenner / Reuters Фото: Tom Brenner / Reuters

«Отказываясь требовать гуманитарного прекращения огня и блокируя Совбез ООН от введения его в отношении одной или обеих сторон, мировые лидеры причастны к этим преступлениям»,— написала госпожа Джоли в Instagram (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Актриса воспринимает происходящее в секторе Газа «преднамеренной бомбардировкой населения, оказавшегося в ловушке, которому некуда бежать». «Газа была тюрьмой на открытом воздухе почти два десятилетия и сейчас быстро становится массовым захоронением»,— написала госпожа Джоли. Она отметила, что 40% убитых — это дети, под бомбардировками погибают целые семьи. По мнению актрисы, «пока весь мир смотрит, а многие правительства активно поддерживают, миллионы палестинских гражданских — дети, женщины, семьи — подвергаются коллективному наказанию». Она отметила, что мирные жители при этом лишаются продовольствия, медикаментов и гуманитарной помощи.

Белый дом официально выступает против прекращения огня в секторе Газа и предлагает вместо этого делать «паузы» для доставки гуманитарной помощи. США дважды выступали против резолюций Совета Безопасности ООН и против резолюции Генассамблеи ООН, в которых среди прочего содержались призывы к прекращению огня. Резолюция Генассамблеи была принята благодаря поддержке 120 стран, включая РФ. Против выступили 14, в том числе Израиль, еще 45 стран воздержались, в том числе Украина.

Агентства ООН оценивают ситуацию в секторе Газа как катастрофическую на фоне боевых действий Израиля и «Хамаса». Убиты 8,8 тыс. человек. По оценке ООН, около 70% из них — это женщины и дети. Пострадали 22,2 тыс. Еще 128 человек убиты на Западном берегу, ранено 2,3 тыс. В Израиле с начала конфликта 1,4 тыс. погибли, 5,4 тыс. получили ранения.

О войне Израиля и «Хамаса» — в материале «Ъ» «Третий этап — вторжение».