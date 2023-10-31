Третий этап — вторжение

Впервые после начала наземной операции в секторе Газа Израиль объявил о потерях среди военных. «Война предполагает готовность платить высокую цену»,— сказал глава израильского Совета национальной безопасности Цахи Ханегби. Израильские власти, уже не скрываясь, заявляют о переходе к третьему этапу войны с палестинским движением «Хамас», который подразумевает участие в боях сухопутных сил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Израильский танк на позиции возле города Сдерота неподалеку от границы с сектором Газа

Фото: Yuri CORTEZ / AFP Израильский танк на позиции возле города Сдерота неподалеку от границы с сектором Газа

Фото: Yuri CORTEZ / AFP

Двое бойцов пехотной бригады «Гивати» Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) погибли в боях в северной части сектора Газа. Об этом было объявлено во вторник вечером, после того как были уведомлены семьи погибших солдат. Известно, что в том же бою тяжелые ранения получили еще двое израильских военнослужащих.

И это первое сообщение о потерях израильской армии с начала в минувшую пятницу наземной фазы операции Израиля в секторе Газа против палестинского движения «Хамас».

Напомним, что 7 октября «Хамас» атаковал израильскую территорию. Были убиты свыше 1,4 тыс. человек, около 230 взяты в заложники. В ответ Израиль начал наносить воздушные удары по сектору Газа, который контролирует «Хамас». В пятницу, три недели спустя после начала войны, туда были введены наземные силы, однако израильские власти не стали сразу объявлять о начале наземной операции. Но в понедельник на заседании правительства премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что война вступила в третий этап. «Первый этап — блокировка ("Хамаса".— “Ъ”) — завершен. Второй этап — это обстрел их с воздуха, он продолжается все время. Третий этап — Армия обороны Израиля расширила свое наземное вторжение в сектор Газа. Она делает это размеренными, очень мощными шагами, добиваясь методичного, пошагового прогресса»,— сказал он.

Чуть более подробно объяснил ситуацию во вторник глава Совета национальной безопасности Цахи Ханегби: «Цель войны остается той, что была заявлена,— уничтожение военного и политического потенциала "Хамаса". В настоящий момент мы реализуем третий этап операции. После очищения нашей территории (от боевиков.— “Ъ”), после мощных ударов с воздуха мы перешли к действиям на земле». «Война требует готовности платить высокую цену. Наш народ готов платить цену и продолжать сражаться»,— подчеркнул он.

Еще более проникновенно прозвучали слова командующего Южным военным округом Ярона Финкельмана, опубликованные во вторник пресс-службой армии. «Мы будем сражаться в переулках, мы будем сражаться в туннелях, мы будем сражаться там, где это необходимо»,— сказал он, практически цитируя британского премьер-министра Уинстона Черчилля. Но фактически ситуация не меняется с пятницы. Израиль действует в той же логике, что и было объявлено,— постепенно расширяя наземную операцию в секторе Газа. Масштаб и стратегия действий меняются постепенно.

По данным американского сайта Axios, который ссылается на два источника в Израиле, по крайней мере две бронетанковые и пехотные дивизии общей численностью более 20 тыс. человек вошли в сектор Газа с момента начала операции в пятницу. Армия также использует источники разведки на местах, чтобы попытаться найти и освободить заложников. Накануне на этом направлении был достигнут первый успех: силами армии и Общей службы национальной безопасности была освобождена девушка-военнослужащая, удерживаемая «Хамасом».

Отмечается также, что большинство боестолкновений армии с боевиками «Хамаса» в начале наземной фазы операции происходили на открытых территориях за пределами города Газа.

Правда, в понедельник арабские СМИ уже публиковали фото и видео израильских танков в городской застройке. И все понимают, что боевые действия станут значительно более кровопролитными, как только более крупные израильские силы войдут в Газу. В том числе и потому, что, несмотря на призывы Израиля к палестинцам покинуть город, там все еще остается гражданское население.

Во вторник палестинская сторона сообщила об ударах израильских ВВС по жилому дому в лагере беженцев Джебалия на севере сектора Газа. МВД «Хамаса» сообщило, что в результате атаки погибли и получили ранения по меньшей мере 400 человек, в том числе дети. Всего с 7 октября в секторе Газа, по данным палестинских властей, погибли свыше 8,5 тыс. человек. «Мы призываем ООН и Международный уголовный суд разоблачить и привлечь к ответственности тех, кто стоит за этим злодеянием. Бомбардировка беззащитного населения в Джебалии пополнит список преступлений оккупационного режима»,— говорится в заявлении палестинского правительства, которое распространил в Telegram-канале его уполномоченный в Газе.

Вечером израильская армия изложила свою версию произошедшего в Джебалии. «Некоторое время назад самолеты ВВС ЦАХАЛа, действуя на основании разведданных, ликвидировали Ибрагима Биари, командира батальона "Хамаса" "Центральная Джебалия"». Отмечается, что он был одним из тех, кто отвечал за отправку боевиков на израильскую территорию 7 октября и был причастен к организации множества терактов, в результате которых в разные годы погибли не менее 13 израильтян. Пресс-служба армии также добавила, что в результате операции было убито и ранено «большое число террористов» и был нанесен тяжелый ущерб командным пунктам «Хамаса» в этом районе, включая подземную инфраструктуру. Израильская сторона подчеркивает, что батальон «Центральная Джебалия» взял под свой контроль гражданскую инфраструктуру в городе Газа. Ранее в Израиле не раз заявляли, что «Хамас» прикрывается гражданским населением, в том числе размещает свои позиции в жилых зданиях, больницах и мечетях и препятствует эвакуации населения из северной части сектора Газа в южную.

Со своей стороны официальный представитель «Хамаса» Хазем Казем опроверг слова пресс-службы ЦАХАЛа о присутствии кого-либо из лидеров движения в атакованном здании в Джебалии, заявив, что Израиль пытается оправдаться, совершив преступления против гражданских лиц.

Марианна Беленькая