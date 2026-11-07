Белоусов: очередь на жилье для военных в 2026 году сократится на 20 тыс.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что очередь на жилье для военнослужащих в 2026 году сократится примерно на 20 тыс. человек благодаря вводу в эксплуатацию нескольких новых жилых домов.
7 ноября в Московской области сдали в эксплуатацию новый многоквартирный дом на 334 квартиры для военных и членов их семей. По словам господина Белоусова, подобные объекты позволят существенно уменьшить очередь в этом году. Он уточнил, что только в Москве в 2026 году введут в эксплуатацию девять домов почти на 2,5 тыс. квартир.
Глава Минобороны отметил, что для ведомства обеспечение служебным жильем военнослужащих и, прежде всего, участников специальной военной операции является одним из ключевых приоритетов. Новостройки создаются с учетом комфорта: квартиры сдаются с чистовой отделкой и встроенной бытовой техникой, а в домах организуются необходимые объекты инфраструктуры — МФЦ, кафе, аптеки, детские комнаты, спортплощадки и подземные паркинги.