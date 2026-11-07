Белоусов: очередь на жилье для военных в 2026 году сократится на 20 тыс.

7 ноября в Московской области сдали в эксплуатацию новый многоквартирный дом на 334 квартиры для военных и членов их семей. По словам господина Белоусова, подобные объекты позволят существенно уменьшить очередь в этом году. Он уточнил, что только в Москве в 2026 году введут в эксплуатацию девять домов почти на 2,5 тыс. квартир.