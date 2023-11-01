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Коммерсантъ FM
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Посол Израиля: беспорядки в Дагестане стали следствием подстрекательств

Посол Израиля в России Александр Бен Цви сказал, что массовые беспорядки в аэропорту Дагестана были направлены против еврейского населения и государства. Такие действия необходимо пресекать, сообщил дипломат в интервью РБК.

Господин Бен Цви отметил, что у него нет доказательств, что беспорядки были организованы извне, однако он считает произошедшее «следствием подстрекательских речей, каналов и других источников».

«Это направлено не только против еврейского населения и Дагестана — это, в конце концов, направлено против государства. И надо это пресекать со всей строгостью»,— сказал дипломат.

Он отметил, что 30 человек среди пассажиров самолета из Тель-Авива имели израильское гражданство и сообщил, что часть из них проживает в Дагестане. Дипломат подчеркнул, что евреи жили в Дагестане «очень-очень много лет, больше 100. Это их дом».

После массовых беспорядков, по словам господина Бен Цви, только одна семья, проживающая в Дагестане, заявила о намерении переехать, однако позже передумала.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы. Главное

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29 октября в аэропорту Махачкалы собралось несколько тысяч человек. Они выступали против прибытия самолета из Израиля. Бастующие прорвались в здание воздушной гавани и проникли на взлетную полосу. В итоге, работа международного аэропорта была остановлена. По оценке МВД Дагестана, в беспорядках приняли участие 1,2 тыс. человек. В результате столкновений пострадали 20 человек. Правоохранители установили 150 активных участников, 83 были задержаны, а 15 арестованы.

Президент России Владимир Путин сказал, что массовые беспорядки были спровоцированы «руками агентуры западных спецслужб».

Подробнее — в материале «К беспорядкам подошли по статье КоАП».

Александра Горошилова

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