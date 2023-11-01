Число арестованных участников беспорядков в Махачкале увеличилось до 15

Число арестованных участников беспорядков в аэропорту Махачкалы выросло до 15 человек, рассказала ТАСС руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева. Ранее сообщалось об аресте семерых участников беспорядков.

Карабудахкентский районный суд республики Дагестан призвал десять местных жителей виновными в участии в несанкционированном собрании, повлекшем создание помех функционированию объектов транспортной инфраструктуры (ч. 6.1. ст. 20.2 КоАП РФ). По итогам рассмотрения административных дел восемь человек получили наказание в виде административного ареста на восемь суток, а двоим участникам беспорядков «с учетом состояния здоровья» назначили по 60 часов обязательных работ.

До этого семеро участников беспорядков в аэропорту были арестованы за мелкое хулиганство на сроки от трех до десяти суток.

29 октября толпы людей собрались у аэропорта Махачкалы, чтобы не пустить прибывающих в страну граждан Израиля из Тель-Авива. Протестующие прорвались в здание международного терминала, а затем выбежали на взлетно-посадочную полосу.

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Минздрав республики сообщал, что в результате пострадали 20 человек. МВД Дагестана установило более 150 участников беспорядков. По последним данным СК, задержаны 83 человека, семеро арестованы. Президент России Владимир Путин заявил, что события в Махачкале «инспирированы через соцсети западными спецслужбами» с участием Украины.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «К беспорядкам подошли по статье КоАП».

Александр Кислов