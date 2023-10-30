Путин: беспорядки в Махачкале инспирированы через соцсети западными спецслужбами

Президент России Владимир Путин проводит совещание в связи с антисемитскими выступлениями на Северном Кавказе. В начале совещания он заявил, что беспорядки в аэропорту Махачкалы 29 октября были инспирированы через соцсети, в том числе с территории Украины руками агентуры западных спецслужб.

«События в Махачкале вчера вечером инспирированы, в том числе через соцсети, не в последнюю очередь с территории Украины руками агентуры западных спецслужб. Я хочу в этой связи задаться вопросом: разве можно помочь Палестине, пытаясь нападать на татов (горских евреев) и их семьи? Таты, кстати говоря, это титульная нация в Дагестане»,— сказал господин Путин.

«Помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией. Мы, Россия, и боремся с ними в рамках СВО. И за себя, и за тех, кто стремится к настоящей свободе»,— добавил президент. В начале совещания Владимир Путин сказал, что министр обороны Сергей Шойгу доложит о ситуации в зоне спецоперации и о своей поездке в Пекин.

Владимир Путин поручил главам регионов и силовых ведомств принять «твердые, своевременные и четкие действия» по защите межнационального и межрелигиозного согласия в России, «защите конституционного строя России, прав и свобод наших граждан»

Совещание президента было созвано в связи с беспорядками, которые произошли 29 октября в международном аэропорту Махачкалы. Толпы людей собрались у аэропорта, чтобы не пустить прибывающих в страну граждан Израиля из Тель-Авива. Протестующие прорвались в здание международного терминала, а затем выбежали на взлетно-посадочную полосу.

Минздрав республики сообщал, что в результате пострадали 20 человек. МВД Дагестана установило более 150 участников беспорядков, 83 из которых задержаны.

Подробнее о произошедшем — в материале «Мы доверяем власти и надеемся на нее».

Лусине Баласян