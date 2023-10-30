Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин: беспорядки в Махачкале инспирированы через соцсети западными спецслужбами

Президент России Владимир Путин проводит совещание в связи с антисемитскими выступлениями на Северном Кавказе. В начале совещания он заявил, что беспорядки в аэропорту Махачкалы 29 октября были инспирированы через соцсети, в том числе с территории Украины руками агентуры западных спецслужб.

«События в Махачкале вчера вечером инспирированы, в том числе через соцсети, не в последнюю очередь с территории Украины руками агентуры западных спецслужб. Я хочу в этой связи задаться вопросом: разве можно помочь Палестине, пытаясь нападать на татов (горских евреев) и их семьи? Таты, кстати говоря, это титульная нация в Дагестане»,— сказал господин Путин.

«Помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией. Мы, Россия, и боремся с ними в рамках СВО. И за себя, и за тех, кто стремится к настоящей свободе»,— добавил президент. В начале совещания Владимир Путин сказал, что министр обороны Сергей Шойгу доложит о ситуации в зоне спецоперации и о своей поездке в Пекин.

Владимир Путин поручил главам регионов и силовых ведомств принять «твердые, своевременные и четкие действия» по защите межнационального и межрелигиозного согласия в России, «защите конституционного строя России, прав и свобод наших граждан»

Совещание президента было созвано в связи с беспорядками, которые произошли 29 октября в международном аэропорту Махачкалы. Толпы людей собрались у аэропорта, чтобы не пустить прибывающих в страну граждан Израиля из Тель-Авива. Протестующие прорвались в здание международного терминала, а затем выбежали на взлетно-посадочную полосу.

Минздрав республики сообщал, что в результате пострадали 20 человек. МВД Дагестана установило более 150 участников беспорядков, 83 из которых задержаны.

Подробнее о произошедшем — в материале «Мы доверяем власти и надеемся на нее».

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...