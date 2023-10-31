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Коммерсантъ FM
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Минфин России ответил на заявление гендиректор Carlsberg о «краже бизнеса»

В министерстве финансов России ответили на заявление гендиректора датской пивоваренной компании Carlsberg Group Якоба Ааруп-Андерсена, который обвинил власти РФ в «краже» российских активов холдинга. В ведомстве сообщили, что введение временного управления в пивоваренной компании «Балтика», входящей в состав Carlsberg Group, не влечет изменения структуры ее собственности, компания не находится в госсобственности.

«ООО "Пивоваренная компания "Балтика" не находится в собственности государства. Временным управляющим назначено Росимущество, которое осуществляет полномочия собственника за исключением полномочий по распоряжению имущества. При этом введение временного управления не влечет изменения структуры собственности»,— сообщили в пресс-службе Минфина РФ.

Ранее господин Ааруп-Андерсен заявил, что Carlsberg разорвала все отношения со своим российским бизнесом и не согласится на сделку с Москвой, которая позволила бы «придать законный характер захвату активов».

Carlsberg Group, как и многие другие западные компании, намеревалась покинуть российский рынок и продать принадлежащую ей Baltika Breweries. В конце июня Carlsberg Group объявила о завершении поиска инвестора для «Балтики» и подписании соглашения с будущим владельцем активов. Однако 16 июля президент Владимир Путин подписал указ о передаче долей в «Балтике» во временное управление Росимущества.

3 октября компания Carlsberg сообщила, что прекратила лицензионные соглашения с пивоваренной компанией «Балтика». Она назвала этот шаг ответом на указ президента Владимира Путина, предусматривающий «фактическую национализацию» российских активов Carlsberg.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Tuborg не сливается из России».

Александр Кислов

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