Израиль сообщил о гибели двух военных впервые с начала наземных действий в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) впервые после начала наземной операции в секторе Газа сообщила о гибели двух военнослужащих и ранении еще двух солдат. Пресс-релиз ЦАХАЛа приводит Times of Israel.

Погиб старший сержант Рои Волф, 20 лет, из Рамат-Гана, и старший сержант Лави Лифшиц, 20 лет, из Модиина. Они были бойцами спецназа Гивати. Солдаты погибли в бою в северной части сектора Газа. В том же районе тяжелые ранения получили еще два военнослужащих этого подразделения.

Военный конфликт между Израилем и «Хамасом» начался 7 октября. По последним данным, в Израиле погибли 1,4 тыс. мирных жителей, в секторе Газа — 8,5 тыс. Сегодня, 31 октября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале третьего этапа войны с «Хамасом».

Подробнее о развитии конфликта — в материале «Ъ» «Война кто за кого».

Анастасия Ларина