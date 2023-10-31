«Хороших террористов не бывает»

Республиканцы внесли в Конгресс США законопроект об экстренной помощи Израилю в размере свыше $14 млрд. Документ противоречит инициативе президента Джо Байдена о выделении более $100 млрд не только еврейскому государству, но еще, в частности, Украине и Тайваню. Вашингтон поддерживает израильскую операцию, однако одновременно идут переговоры о так называемых гуманитарных паузах. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что мировое сообщество не может найти какое-либо невоенное решение конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Израиль начал сухопутную операцию в секторе Газа, а весь остальной мир продолжает рассуждать о том, как должен выглядеть Ближний Восток после войны. Некоторые грозят страшными карами еврейскому государству и даже мировой войной, а некоторые осуждают дежурными фразами, многие решительно.

Но приходится констатировать, что невоенного выхода из ситуации на сегодня не просматривается. То есть общий смысл такой: завершится операция по ликвидации «Хамаса», тогда и будем думать. Сейчас важно не допустить разрастания конфликта и гуманитарной катастрофы. На этот счет, к слову сказать, есть подвижки.

Но вот на что хочется обратить внимание: арабский мир, конечно, поддерживает своих палестинских братьев, но так, чтобы разместить у себя беженцев, с этим как-то все непросто. Египет — главная страна, которая граничит с анклавом — наотрез отказывается принимать переселенцев.

Их понять можно: с одной стороны, это действительно катастрофа, с другой, поди пойми, кто там мирный житель, а кто боевик — проблемы никому не нужны. В Египте тоже все неидеально, если еще и там рванет, то результат окажется и вовсе плачевным.

Но вот опять мы сталкиваемся с одним и тем же: Запад, конечно, плохой агрессивный, загнивающий, но как только речь заходит о том, чтобы кому-то помогать, тогда все вопросы к нему.

Пусть Америка и ЕС всем этим и занимаются, а мы постоим в стороне. Будем агрессивно осуждать израильскую военщину, играть мускулами. А вот не будет Запада, что тогда делать? Никто не задавался этим вопросом. Что такое многополярный мир? Это в первую очередь, когда каждый умеет решать свои проблемы самостоятельно, ни на кого не кивая.

Нельзя обойти вниманием, по сути дела, невероятное событие — в Организации Объединенных Наций израильская делегация прикрепила желтые шестиконечные звезды Давида, которые по требованию нацистов носили евреи в Европе в годы оккупации. На них вышита надпись «Больше никогда».

Как известно, ООН по инициативе многих государств-друзей Палестины, требует прекратить огонь, но право Израиля на самооборону признавать никто особо не собирается. Кроме так называемого западного блока, и то он здесь не в полном составе — есть такие, кто опасаются.

Насчет этой Организации Объединенных Наций уже много чего сказано, так что повторяться уже нет смысла. Тем временем фиксируется мощный подъем антисемитизма. Есть данные, что рост достигает 500% в масштабах планеты. Вот такие вот изменения и всего-то за двадцать дней одного года.

Вывод один и тот же: кто сильный, тот по-прежнему прав.

Чем активнее и успешнее пойдет сухопутная операция, тем меньше желания будет у третьих стран вмешаться. Таков закон жизни и одновременно сермяжная правда. Да, и какими бы ни были политические задачи, хороших террористов не бывает. Равно как нет и перспективы дружить с ними против кого-то.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".