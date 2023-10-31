Планы на внеплановое

Совет Госдумы в понедельник утвердил повестку трех дополнительных пленарных заседаний, которые пройдут на этой неделе. В частности, депутаты введут ответственность для добровольцев за ущерб военной технике, а для военных представителей — за нарушение условий госконтрактов по гособоронзаказу. Кроме того, Дума планирует «почистить» свой законодательный портфель: в повестке много инициатив, не поддержанных правительством и рекомендованных профильными комитетами к отклонению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Напомним, 23 октября совет Думы внес изменения в порядок работы, сделав региональную неделю с 30 октября по 5 ноября пленарной и запланировав на ней три дополнительных заседания. Председатель нижней палаты Вячеслав Володин объяснил изменения в графике необходимостью рассмотрения большого числа важных законопроектов. По его словам, на тот момент в законодательном портфеле было 1073 инициативы.

31 октября Дума рассмотрит в первом чтении поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) группы депутатов и сенаторов об ответственности военных представителей за нарушение условий госконтракта по государственному оборонному заказу. Авторы предложили дополнить ст. 14.55 пунктом, по которому нарушение должностным лицом военного представительства условий контракта по гособоронзаказу, контроля качества или приемки военной продукции наказывается штрафом от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

Также в первом чтении будет обсуждаться законопроект единороссов Андрея Картаполова, Андрея Красова и Василия Пискарева, согласно которому добровольцы наравне с военнослужащими будут нести материальную ответственность за причинение намеренно или по неосторожности ущерба вооружению, военной технике или военному имуществу при выполнении своих обязанностей. В тот же день ожидается и первое чтение правительственных поправок к закону о ветеринарии, направленных на защиту от заноса заразных болезней животных из иностранных государств. Проект предусматривает проведение дезинфекции въезжающих автомобилей силами специалистов Россельхознадзора. И наконец, 31 октября палата обсудит проект постановления о включении в название думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей слова «отцовство». Идея принадлежит господину Володину, который ранее на заседаниях неоднократно указывал, что нельзя недооценивать роль отца в семье.

Также на этой неделе Дума рассчитывает немного расчистить «законодательные завалы». В повестку всех трех дополнительных заседаний включено большое количество проектов, рекомендованных комитетами к отклонению (некоторые из них остались еще с прошлого созыва). Среди них — поправки фракции «Новых людей» к Трудовому кодексу о сокращении новогодних каникул и установлении нерабочих праздничных дней с 1 по 5 мая, предложение коммуниста Михаила Матвеева о восстановлении сезонного перехода на летнее и зимнее время, законопроект КПРФ о добровольности Единого государственного экзамена, инициатива ЛДПР о расширении пределов необходимой самообороны, проект «Справедливой России — За правду» о переносе единого дня голосования на второе воскресенье октября. 2 ноября Дума также планирует рассмотреть поправки депутатов ЛДПР к федеральному конституционному закону «О государственном флаге». Авторы предлагали включить в перечень объектов, на которых триколор вывешен постоянно, все здания образовательных организаций независимо от форм собственности, государственные и муниципальные учреждения, а также территории указанных организаций. Однако эта патриотическая идея не нашла поддержки в правительстве, которое в своем отзыве указало, что законопроект не согласуется с концепцией самого закона, согласно которой российский флаг вывешивается на этих зданиях в дни праздников.

Ксения Веретенникова