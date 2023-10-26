Дума взяла отцов под особую защиту

В начале пленарного заседания Госдумы 26 октября ее председатель Вячеслав Володин вновь поднял вопрос о переименовании думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей и о включении в его название слова «отцовство». Ранее спикер неоднократно говорил об этом на заседаниях, подчеркивая, что нынешнее название комитета ущемляет права мужчин. А 18 октября во время доклада вице-премьера Татьяны Голиковой о положении семей с детьми господин Володин выступил с предложением готовить мальчиков со школы к роли отца.

Теперь же вопрос решен официально: в Думе будет комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Вице-спикер Анна Кузнецова («Единая Россия») пояснила в своем Telegram-канале, что поручения по утверждению нового названия уже даны. «И это не просто слова. Это расстановка приоритетов, ответ на современные вызовы, которые отражают важнейшие задачи в работе комитета»,— отметила она, подчеркнув, что такое поручение спикер дал накануне Дня отца (отмечается в России в третье воскресенье октября).

Председатель комитета Нина Останина (КПРФ) во время обсуждения вопроса о переименовании сказала, что это решение встретило большую поддержку депутатов. «Мы сделаем все для того, чтобы защита касалась не только женщин, не только детей, но и мужчин тоже»,— пообещала она.

Ксения Веретенникова