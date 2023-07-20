В Госдуму внесен законопроект о штрафах для военных представителей госзаказчика

Группа сенаторов и депутатов разработала законопроект об ответственности военных представителей госзаказчика за нарушение условий контрактов наравне с другими участниками гособоронзаказа. Формально они не являются должностными лицами и поэтому на них не распространяется административная ответственность в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

Законопроект в Госдуму внесла рабочая группа по вопросам специальной военной операции, сообщил первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак. Он считает, что «нынешний КоАП серьезно мотивирует всех должностных лиц госзаказчика, если они работают по гособоронзаказу», им также в особых случаях грозит уголовная ответственность.

«Военные же представители формально должностными лицами госзаказчика не являются. А там, где нет закрепленной ответственности, результат может быть очень разный…»,— написал господин Турчак в Telegram. По мнению сенатора, военные представители должны нести такую же ответственность, как и другие участники гособоронзаказа. «Те из них, кто исполняет свои функции добросовестно, изменений в законодательстве не заметят»,— добавил он.

Леонид Уварчев