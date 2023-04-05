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Коммерсантъ FM
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«Новые люди» предложили перенести длинные выходные на 1 по 9 мая

Фракция «Новые люди» внесла в Госдуму законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая, сообщил ее первый замглавы, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Ввести длинные выходные предлагается за счет сокращения новогодних праздников.

Владислав Даванков

Владислав Даванков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Владислав Даванков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Проект закона предусматривает перенос на май четырех дней с конца новогодних праздников. Господин Даванков убежден, что «лучше поехать в дополнительные выходные в весенний лес на шашлыки, чем сидеть дома зимой с салатами».

«Если мы оперативно примем этот законопроект, то в этом году выходные будут без перерывов — с 29 апреля по 9 мая. А в следующем году и дальше январские праздники будут с 1 по 3 января плюс Рождество (7 января), а майские — без перерывов, с 1 по 9 мая»,— уточнил депутат.

Он сообщил, что законопроект ранее поддержала Адыгея. «Мы надеемся, что и регионы поддержат этот законопроект. И мы уже сможем отдохнуть с вами как следует на майских праздниках»,— резюмировал господин Даванков (цитата по «Дума ТВ»).

Законопроектом предлагается внести изменения в ст. 112 Трудового кодекса РФ, следует из документа в базе Госдумы. В пояснительной записке утверждается, что проект закона не повлечет увеличения или сокращения нерабочих праздничных дней, а также не потребует дополнительных расходов.

Лаура Кеффер

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