В Грузии вводится обязательная цифровая маркировка вина
С 1 февраля 2027 года все грузинские производители вина будут обязаны маркировать как бутылочное, так и разливное вино трехуровневой цифровой системой защиты. Соответствующее решение приняло Министерство сельского хозяйства и защиты окружающей среды, сообщает Apsny.ge.
Минсельхоз объяснил решение необходимостью усиления борьбы против фальсификации вина, создания условий для подтверждения подлинности продукции и контроля ее качества.
Система цифрового маркирования создана по аналогии с технологией обеспечения безопасности денежных банкнот, а также паспортов граждан и имеет трехуровневую защиту. Это специальные знаки (марки) на бутылке. Вводятся QR-паспорта и каждой бутылке присваивается уникальный код. Покупатель будет иметь возможность проверить подлинность вина с помощью смартфона.
При сканировании QR-кода потребитель либо контролирующий государственный орган получат полную информацию о вине, его производителе, месте и дате производства с помощью номера сертификации на бутылке либо емкости с разливным вином. Там же будет обозначен номер лота (партии), с помощью которого легко устанавливается цикл производства.
На бутылке разместят видимый элемент с символикой Национального агентства вина, скрытый компонент для проверки специальным оборудованием и криминалистическую метку, позволяющую экспертам при необходимости устанавливать подлинность с помощью химического и молекулярного анализа.
Согласно решению министерства, маркирование должно производится до первичного размещения продукции на рынке. На каждой бутылке не должно быть более одного маркера. Перенос этого знака на другую бутылку строго запрещается и будет наказываться крупным штрафом.
Сама марка изготавливается таким способом, что при попытке повторного использования немедленно выходит из строя: она будет состоять из саморазрушающегося материала. Снять эти знаки и перенести на другую бутылку без повреждения защитных элементов будет невозможно.
Предварительная стоимость марки составит около 10 тетри ($0,38) за бутылку. Для небольших винодельческих хозяйств власти обещают предусмотреть льготные условия.