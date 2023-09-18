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Коммерсантъ FM
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Осенние думы

Чем займутся депутаты в предстоящую сессию

Во вторник в Госдуме пройдет первое пленарное заседание осенней сессии. Главным ее событием, как обычно, станет принятие трехлетнего бюджета, к которому, тоже по давней традиции, коммунисты и эсеры готовят альтернативные варианты основного финансового документа. Помимо этого, все думские фракции планируют уделить особое внимание социальным вопросам, в том числе новым мерам по поддержке участников специальной военной операции (СВО) на Украине и членов их семей. Эксперт предполагает, что в осеннюю сессию Дума может сместить акцент с законодательной работы на представительную, а одной из главных задач собственно законотворчества станет «донастройка законодательства» под президентские выборы-2024.

Помимо командной работы над бюджетом, все думские фракции осенью надеются добиться успеха и в личном зачете

Помимо командной работы над бюджетом, все думские фракции осенью надеются добиться успеха и в личном зачете

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Помимо командной работы над бюджетом, все думские фракции осенью надеются добиться успеха и в личном зачете

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Повестку первых заседаний осенней сессии совет Госдумы утвердит в понедельник. Согласно предварительному плану, уже 20 сентября палата рассмотрит в первом чтении внесенные летом президентские поправки к конституционным законам о чрезвычайном и военном положении. В связи с выходом РФ из Совета Европы Владимир Путин предложил исключить из этих законов нормы, требующие от российских властей информировать эту организацию в случае введения или отмены военного или чрезвычайного положения. При этом необходимость уведомления генерального секретаря ООН в тексте сохранится.

К рассмотрению проекта бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов депутаты планируют приступить в октябре, а до этого документ должны изучить все думские комитеты. Всего же в сводный план законопроектной работы комитетов включен 441 законопроект. Это меньше, чем в 2022 году (665 инициатив), но чуть больше, чем в 2021-м (434). 52 проекта были признаны фракциями и комитетами приоритетными, включая 43 документа, внесенных правительством.

Исходя из примерной программы работы с приоритетными законопроектами, размещенной в думской базе, в сентябре депутаты рассмотрят внесенные президентом на ратификацию соглашения о материально-техническом и медицинском обеспечении войск Организации договора о коллективной безопасности, а также о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения между Россией и Белоруссией. На октябрь запланировано второе чтение новой редакции закона о занятости (принят в первом чтении в марте), разработанного группой депутатов-единороссов и сенаторов, включая спикеров обеих палат Вячеслава Володина и Валентины Матвиенко. Проект, в частности, закрепляет меры содействия занятости молодежи (в том числе финансовую поддержку работодателей при найме молодых), обязывает службы занятости сотрудничать с вузами и колледжами для профориентации и трудоустройства молодых специалистов и предлагает учитывать потребности рынка труда при утверждении контрольных цифр бюджетного приема в вузы.

В планах на ноябрь — поправки к Уголовному кодексу от Верховного суда, предложившего запретить заключение под стражу женщин, имеющих малолетних детей, и инвалидов (по делам о преступлениях небольшой тяжести), а также лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями. Наконец, в декабре, как ожидается, депутаты вернутся к рассмотрению принятого в первом чтении еще в прошлом году правительственного законопроекта, который предполагает передачу ряда полномочий правительства в сфере экономики, здравоохранения, охраны окружающей среды, образования и культуры на уровень федеральных министерств.

О своих приоритетах “Ъ” рассказали и представители всех думских фракций.

«Мы направили в совет Думы в качестве приоритетных законопроекты, которые касаются мер социальной поддержки участников СВО и членов их семей,— сообщил первый замглавы фракции ЕР Дмитрий Вяткин.— Это, в частности, обязательное государственное страхование добровольцев, обеспечение военнослужащих служебным жильем, стимулирование создания рабочих мест для ветеранов и участников СВО, вопросы волонтерской и добровольческой деятельности. Также мы продолжим работу над новым законом о занятости населения». При рассмотрении бюджета единороссы будут настаивать на реализации «народной программы» партии и нацпроектов, а также на выполнении государством всех взятых на себя обязательств, добавил господин Вяткин.

В КПРФ намерены выстроить законодательную работу с учетом программы, разработанной в ходе летнего Орловского экономического форума. С тем бюджетом, который предлагает Минфин, «никаких стратегических задач решать невозможно», поэтому коммунисты по традиции разработали свой «бюджет развития», «в корне» отличающийся от правительственного, заявил депутат Александр Ющенко: «Мы предложили 12 ключевых законов, которые его обеспечат, в том числе о прогрессивной шкале налогов, национализации стратегических ресурсов, увеличении финансирования системы образования». На продвижении этих инициатив фракция и намерена сосредоточить свою работу, указал коммунист. Отдельный акцент КПРФ сделает на изменении избирательного законодательства, поскольку внесенные за последний год поправки «превратили избирательную систему в "назначательную"», посетовал господин Ющенко.

По словам лидера СРЗП Сергея Миронова, в список приоритетов фракции входят проекты социальной направленности: о повышении зарплат бюджетников, введении «тринадцатой пенсии», отмене НДФЛ для работающих пенсионеров, разовых выплатах семьям с детьми на подготовку к школе. «Один из важнейших законопроектов — об уменьшении ставки НДС на социально значимые товары и продукты до 5% — направлен на снижение растущих потребительских цен»,— подчеркнул партиец. Эсеры также предлагают установить федеральный стандарт участника СВО с расширенным набором льгот, в том числе по уплате налогов. Кроме того, СРЗП будет настаивать на принятии мер по профилактике этнической преступности и новых требований к знанию мигрантами русского языка, а также традиционно внесет альтернативный проект бюджета — с «совершенно иными подходами в налоговой, социальной, экономической сферах».

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий пообещал, что его фракция будет работать в соответствии с наказами, полученными от избирателей в ходе рабочих поездок, и сосредоточится на решении насущных проблем населения: инфраструктура ЖКХ, аварийное жилье, доступность медицины и обеспеченность ее кадрами, поддержка семей с детьми. Безусловным приоритетом будет поддержка участников СВО и членов их семей. «Планируем установить особый статус для журналистов, работающих в зоне СВO. Они тоже рискуют жизнью, поэтому должны иметь гарантии и выплаты в случае ранения, увечья или гибели»,— сообщил лидер партии. Он также отметил, что депутаты фракции уже внесли законопроект, нацеленный на стабилизацию розничных цен на топливо: «Эта проблема все больнее бьет по семейному бюджету и по предприятиям, поэтому будем держать ее на контроле».

Наконец, в пресс-службе «Новых людей» напомнили “Ъ”, что еще летом их депутаты внесли «много важных инициатив». Особо в партии отметили законопроект о распространении мер господдержки на индивидуальных предпринимателей в сфере IT, а также поправки об отмене налога на прибыль организаций при предоставлении им грантов институтами инновационного развития.

Член комитета РАСО по политтехнологиям Павел Склянчук предполагает, что, если не произойдет каких-то резонансных событий, связанных с СВО или международной повесткой, то этой осенью Госдума «плавно сместит акцент с законодательной работы на представительную»: «Пройдет несколько больших парламентских слушаний (по вопросам малого и среднего бизнеса, по оздоровлению Волги и пр.), международный форум со странами Латинской Америки. Выездные заседания совета Думы, скорее всего, будут проводиться каждую региональную неделю». Что же касается законотворчества, то в преддверии президентских выборов «возможна донастройка законодательства, связанная с минимизацией политических, экономических и социальных рисков в 2024 году», добавляет эксперт.

Ксения Веретенникова, Григорий Лейба

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