В Госдуму внесен законопроект о возврате перехода на летнее время

Депутат Государственной думы от КПРФ Михаил Матвеев сообщил, что законопроект о возвращении перехода на летнее время внесен в Госдуму. Проект закона предлагает вернуть практику перевода часов на один час вперед с марта по октябрь.

«Законопроект предполагает перевод часов на 1 час вперед с марта по октябрь с целью, чтобы в указанный период позже на один час наступал рассвет и темное время суток. "Летнее время" было введено в СССР и применялось в России до 2012 г., а также применяется в большинстве стран Европы»,— написал господин Матвеев в Telegram.

Авторами законопроекта помимо Михаила Матвеева стали депутаты от КПРФ Ольга Алимова и Олег Михайлов, отмечается в сообщении.

Господин Матвеев напомнил, что с 2014 года Россия живет в постоянном зимнем времени, поэтому, по его словам, потеря светлого времени суток в большинстве регионов РФ превышает 200 часов в год.

До 2011 года жители России два раза в год, весной и осенью, переводили стрелки часов. 27 марта 2011 года россияне перевели часы на час вперед, и до 2014 года переход на зимнее время не совершался. 26 октября 2014 года большая часть регионов РФ вновь перешла на зимнее время (перевод стрелок часов на час назад) в соответствии с указом президента страны Владимира Путина. Стрелки не перевели только жители Удмуртии, Самарской и Кемеровской областей, Камчатского края и Чукотского АО. При этом переход на летнее время больше не совершался.

В 2016 году власти утвердили закон, который предписал вновь перевести стрелки часов на час вперед в Республике Алтай, Алтайском и Забайкальском краях, Сахалинской, Астраханской, Магаданской, Томской, Ульяновской, Новосибирской и Саратовской областях.

Эрдни Кагалтынов