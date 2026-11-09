Олимпийский чемпион по дзюдо Тедди Ринер баллотируется в президенты Франции
Самый титулованный дзюдоист мира Тедди Ринер намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента Франции. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
«Меня зовут Тедди Ринер, и сегодня я говорю это, глядя вам в глаза. Я баллотируюсь на президентских выборах 2027 года»,— сказал спортсмен. В интервью газете Le Parisien он назвал своими целями «объединение французов, преодоление политических разногласий и партийных противоречий».
Тедди Ринеру 37 лет. Он пять раз становился олимпийским чемпионом. Также на счету француза 12 золотых медалей чемпионатов мира. Дзюдоист выступает в весовой категории свыше 100 кг.
Президентские выборы во Франции пройдут 18 апреля. Действующий глава государства Эмманюэль Макрон не сможет выдвинуть свою кандидатуру, поскольку находится на президентском посту второй срок подряд.