Олимпийский чемпион по дзюдо Тедди Ринер баллотируется в президенты Франции

«Меня зовут Тедди Ринер, и сегодня я говорю это, глядя вам в глаза. Я баллотируюсь на президентских выборах 2027 года»,— сказал спортсмен. В интервью газете Le Parisien он назвал своими целями «объединение французов, преодоление политических разногласий и партийных противоречий».