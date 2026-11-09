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Спорт

Олимпийский чемпион по дзюдо Тедди Ринер баллотируется в президенты Франции

Самый титулованный дзюдоист мира Тедди Ринер намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента Франции. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
Президент Франции Эмманюэль Макрон (крайний справа) вручает орден Почетного легиона Тедди Ринеру (в центре)

Президент Франции Эмманюэль Макрон (крайний справа) вручает орден Почетного легиона Тедди Ринеру (в центре)

Sarah Meyssonnier / Reuters

«Меня зовут Тедди Ринер, и сегодня я говорю это, глядя вам в глаза. Я баллотируюсь на президентских выборах 2027 года»,— сказал спортсмен. В интервью газете Le Parisien он назвал своими целями «объединение французов, преодоление политических разногласий и партийных противоречий».
Тедди Ринеру 37 лет. Он пять раз становился олимпийским чемпионом. Также на счету француза 12 золотых медалей чемпионатов мира. Дзюдоист выступает в весовой категории свыше 100 кг.
Президентские выборы во Франции пройдут 18 апреля. Действующий глава государства Эмманюэль Макрон не сможет выдвинуть свою кандидатуру, поскольку находится на президентском посту второй срок подряд.
Дзюдо
Франция
Европа

Авторы

  • Арнольд Кабанов
    корреспондент