Поцелуй длиной в три года

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (FIFA) отстранил бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса от футбольной деятельности на национальном и международном уровнях на три года. Это решение принято спустя два месяца после начала скандала, вызванного тем, что после победы женской сборной Испании на чемпионате мира господин Рубиалес публично поцеловал капитана команды Дженнифер Эрмосо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Луис Рубиалес

Фото: Manu Fernandez / AP Луис Рубиалес

Фото: Manu Fernandez / AP

О том, что дисциплинарный комитет FIFA на три года отстранил бывшего президента RFEF Луиса Рубиалеса от футбольной деятельности, сообщила пресс-служба FIFA. Установлено, что господин Рубиалес «нарушил статью 13 Дисциплинарного кодекса FIFA. Это дело относится к событиям, произошедшим во время финала чемпионата мира по футболу среди женщин в августе 2023 года».

Нарушение 13-й статьи Дисциплинарного кодекса FIFA предполагает оскорбительное поведение игроков и официальных лиц, в том числе нарушение основных правил достойного поведения, и действия, которые наносят ущерб репутации футбола. Напомним, что 20 августа сборная Испании победила команду Англии в финале женского чемпионата мира — 1:0, впервые выиграв этот турнир. На церемонии награждения Луис Рубиалес надел медаль на капитана команды Дженнифер Эрмосо и поцеловал футболистку в губы. Вскоре после этого разгорелся скандал, в который включились министр культуры и спорта страны Микель Исета, вице-премьер Йоланда Диас и даже премьер Педро Санчес.

Испанские политики называли действия господина Рубиалеса неприемлемыми, призывая его к отставке.

26 августа дисциплинарный комитет FIFA принял решение временно отстранить Луиса Рубиалеса от должности президента RFEF, а 10 сентября Луис Рубиалес сообщил, что покидает пост президента этой организации.

Сама Дженнифер Эрмосо, которая сначала утверждала, что действия Луиса Рубиалеса были лишь проявлением симпатии (есть видео- и фотоматериалы, свидетельствующие о том, что и сама госпожа Эрмосо, и другие игроки сборной Испании восприняли случившееся как шутку), позже изменила позицию и подала в прокуратуру заявление о сексуальном насилии со стороны чиновника, который вскоре дал показания по делу в качестве подозреваемого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дженнифер Эрмосо

Фото: John Cowpland / AP Дженнифер Эрмосо

Фото: John Cowpland / AP

Судья постановил выдать запрет ему на приближение в радиусе 200 метров к Дженнифер Эрмосо.

Господину Рубиалесу также воспрещается контактировать с ней во время судебных разбирательств.

«Мистер Рубиалес был уведомлен об условиях сегодняшнего решения дисциплинарного комитета FIFA. В соответствии с правилами у него есть десять дней, чтобы запросить мотивированное решение, которое в случае запроса впоследствии будет опубликовано. Это решение по-прежнему может быть обжаловано в апелляционном комитете FIFA. Организация подтверждает свою абсолютную приверженность уважению и защите неприкосновенности людей, обеспечению соблюдения основных правил достойного поведения»,— отмечается в заявлении пресс-службы.

Евгений Федяков