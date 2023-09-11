Не нужны им твои поцелуи-луи-луи

Президент Федерации футбола Испании (RFEF) Луис Рубиалес подал в отставку. Господин Рубиалес также обнародовал открытое письмо, в котором сообщил о том, что оставляет должность вице-президента Европейского союза футбольных ассоциаций (UEFA). Уход чиновника — следствие громкого международного «скандала с поцелуем», вызванного тем, что президент RFEF поцеловал в губы капитана женской сборной Испании Дженнифер Эрмосо на церемонии вручения испанкам золота чемпионата мира. Луис Рубиалес пояснил, что понял, что в любом случае не сможет вернуться к работе, поскольку этому противодействуют некие влиятельные силы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уверенность Луиса Рубиалеса в легитимности своего поцелуя не выдержала напора общественного мнения

Фото: Jose Breton / NurPhoto / Getty Images Уверенность Луиса Рубиалеса в легитимности своего поцелуя не выдержала напора общественного мнения

Фото: Jose Breton / NurPhoto / Getty Images

В громком, вышедшем на международный уровень скандале, вызванном тем, что президент RFEF Луис Рубиалес поцеловал в губы игрока испанской команды Дженнифер Эрмосо на церемонии вручения испанкам золота чемпионата мира (в финале они обыграли сборную Англии), возможно, поставлена точка. Господин Рубиалес в интервью известному британскому телеведущему Пирсу Моргану в рамках передачи Piers Morgan Uncensored заявил, что покидает свой пост. Пока были обнародованы только анонсы интервью — полная версия пойдет в эфир во вторник. «Да, я намерен подать в отставку, поскольку больше не могу выполнять свою работу,— заявил 46-летний функционер.— Друзья и члены семьи сказали мне: послушай, Луис, тебе надо думать о самоуважении, надо продолжать жить. В противном случае ты нанесешь урон и людям, которые тебя любят, и спорту, который любишь ты».

В понедельник RFEF на своем официальном сайте подтвердила, что Луис Рубиалес подал в отставку, о чем сообщил в письме на имя исполняющего обязанности главы RFEF Педро Рочи.

Кроме того, в воскресенье Луис Рубиалес обнародовал открытое письмо, в котором сообщил, что покидает также пост вице-президента UEFA. «После стремительного отстранения меня Международной федерацией футбола, а также с учетом иных действий, предпринятых против меня, очевидно, что я больше не смогу вернуться к исполнению своих обязанностей,— отметил Луис Рубиалес.— Если продолжать цепляться за работу, то от этого не будет пользы ни RFEF, ни испанскому футболу вообще». Господин Рубиалес добавил также, что «помимо прочего покидает футбол, поскольку есть силы, противодействующие его возвращению», добавив, что «верит, что истина восторжествует, и сделает все для этого».

«Скандал с поцелуем» действительно привел к появлению целого фронта недоброжелателей господина Рубиалеса.

На фоне крайне острой реакции западных СМИ на поступок, которую Луис Рубиалес назвал «несоразмерной случившемуся», FIFA отстранила функционера от работы на время расследования, а футболистки сборной Испании отказались играть за национальную команду до смены руководства RFEF.

Дженнифер Эрмосо, сначала говорившая, что действия господина Рубиалеса были лишь проявлением симпатии (есть видео- и фотоматериалы, свидетельствующие о том, что и сама госпожа Эрмосо, и другие игроки сборной Испании восприняли случившееся как шутку), позже изменила позицию и подала в прокуратуру заявление о сексуальном насилии со стороны чиновника. Процессуальное решение по заявлению власти пока не приняли, но Луису Рубиалесу все еще грозит уголовное преследование.

В дело включились и испанские политики — министр культуры и спорта страны Микель Исета, вице-премьер Йоланда Диас и даже премьер Педро Санчес. Все они называли действия господина Рубиалеса неприемлемыми и призывали его к отставке. Волной негодования против Луиса Рубиалеса смыло и главного тренера сборной Испании Хорхе Вильду. С ним только-только продлили контракт, но затем припомнили, во-первых, приятельские отношения с господином Рубиалесом, во-вторых, бунт в сборной, случившийся в прошлом году. Тогда 15 футболисток уведомили о том, что могут отказаться играть за нее, если не будет учтена их «озабоченность» по поводу «эмоционального состояния» и «здоровья» команды.

Александр Петров