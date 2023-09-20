Чемпионки мира уклоняются от призыва

Громкий скандал, вызванный поцелуем, которым президент Федерации футбола Испании (RFEF) Луис Рубиалес наградил игрока женской сборной Испании по футболу Дженнифер Эрмосо на церемонии вручения испанкам золота чемпионата мира, все никак не утихает. Уже господин Рубиалес лишился своего поста, без работы остался главный тренер испанской команды Хорхе Вильда, а страсти только разгораются. Очередной импульс скандал получил после того, как новый наставник испанской сборной Монсеррат Томе вызвала в команду, которой в конце месяца предстоит провести матчи Лиги наций, полтора десятка футболисток, ранее заявивших, что они не станут выступать в сборной, пока не будут удовлетворены их требования. И только шесть из них под угрозой санкций (все — игроки мадридских «Реала» и «Атлетико») в расположение команды явились. Остальные продолжают упрямствовать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый главный тренер испанской сборной Монсеррат Томе

Фото: Manu Fernandez, AP Новый главный тренер испанской сборной Монсеррат Томе

Фото: Manu Fernandez, AP

Женская сборная Испании по футболу, на существование которой вплоть до конца августа, когда она впервые в своей истории выиграла чемпионат мира, мало кто обращал внимание, продолжает создавать скандальные поводы. Первый и главный появился, напомним, на церемонии награждения испанок золотыми медалями первенства мира. На ней президент RFEF Луис Рубиалес поцеловал в губы капитана команды Дженнифер Эрмосо. За это господин Рубиалес был подвергнут широчайшему международному осуждению и в итоге был вынужден подать в отставку. Работы лишился и главный тренер сборной Испании Хорхе Вильда.

Футболистки испанской команды этим, однако, не удовлетворились. Они потребовали неких институциональных изменений в RFEF (футболистки пока не расшифровали, что они имеют в виду). Участницы чемпионской сборной, к которым присоединились и другие игроки (всего набрался 81 человек), заявляли, что не станут играть за национальную команду, пока их требования не будут удовлетворены. Отметим, что для испанок забастовка является нормальным состоянием. Ровно так же они капризничали в прошлом году, возмущаясь «авторитарными» методами работы Хорхе Вильды. А потом под его руководством выиграли чемпионат мира. Перед стартом клубного чемпионата Испании этого сезона футболистки заявили, что не выйдут на поле, если не будут удовлетворены их требования о повышении зарплаты. Стороны в итоге сумели выработать компромисс.

Однако, похоже, капризы футболисток уже утомили RFEF. Сборной Испании 22 и 26 сентября предстоят в рамках Лиги наций матчи против команд Швеции и Швейцарии. Новый главный тренер испанской сборной Монсеррат Томе вызвала в команду более двух десятков игроков. Из них 15 — участницы команды, выступавшей на чемпионате мира. Примечательно, что за бортом национальной команды осталась Дженнифер Эрмосо. Госпожа Томе объяснила свое решение не вызывать самую известную футболистку Испании намерением ее защитить. В ответ госпожа Эрмосо в распространенном ею заявлении задалась вопросом, от чего и от кого ее собрались защищать.

Как бы то ни было, единство бастующих футболисток быстро затрещало по швам. На базу сборной прибыли как минимум шесть игроков, участвовавших в чемпионате мира и ранее заявлявших о присоединении к бойкоту. Пять из них, включая Ольгу Кармону, автора победного мяча в финале чемпионата мира (испанки обыграли сборную Англии с минимальным счетом), представляют мадридский «Реал». Еще одна выступает за мадридский же «Атлетико». Футболисток на базе сборной встречали журналисты, интересовавшиеся насчет того, счастливы ли дамы вызову. Все, кто ответил на вопрос, сказали «нет».

Кажется, RFEF нашла вполне эффективный способ воздействия на бунтующих футболисток, тем более что испанское законодательство таковой предоставляет. Согласно закону, неявка без уважительной причины в сборную может привести к дисквалификации (до пяти лет) и/или штрафу от €3 тыс. до €30 тыс. Сильный аргумент в споре с футболистками, годовая зарплата которых в клубе часто сопоставима с вышеозначенным размером штрафа.

Однако противостояние, очевидно, продолжится. В социальной сети Х (ранее известна как Twitter) игроки сборной Испании разместили сообщение, в котором отметили, что вызов в сборную случился не вовремя и в противоречии с правилами. «Мы считаем, что RFEF не вправе требовать от нас явиться в команду»,— заявили авторы сообщения.

Александр Петров