Безопасность делают в Китае

В Пекине проходит 10-й Сяншаньский форум по безопасности, в работе которого принимает участие министр обороны России Сергей Шойгу. Делегации из более чем 90 стран, треть из которых представляют главы военных ведомств и начальники генеральных штабов, обсуждают обостряющиеся с каждым днем проблемы глобальной и региональной безопасности. Выступая на форуме, Сергей Шойгу назвал главным вызовом миру на планете «навязываемую коллективным Западом конфронтационную повестку». Многие участники дискуссии в Пекине подчеркивают необходимость выработки новой стратегии сдерживания, способной восстановить баланс сил и стратегическую стабильность в условиях новой холодной войны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По прибытии министра обороны РФ Сергея Шойгу (справа) в Пекин состоялась церемония официальной встречи российской делегации с участием роты почетного караула и оркестра

Фото: Ng Han Guan, AP По прибытии министра обороны РФ Сергея Шойгу (справа) в Пекин состоялась церемония официальной встречи российской делегации с участием роты почетного караула и оркестра

Фото: Ng Han Guan, AP

Открывшийся в Пекине в воскресенье Сяншаньский форум — одна из ведущих дискуссионных площадок в Индо-Тихоокеанском регионе по проблемам безопасности наряду с состоявшимися ранее в этом году сингапурским «Диалогом Шангри-Ла» и индийским «Диалогом Райсина». Пекинское мероприятие проходит в десятый раз. Организаторы форума — Академия военных наук Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и Китайский институт международных стратегических исследований — собрали в Пекине действующих и отставных военачальников, дипломатов и экспертов из более чем 90 государств. В списке участников заявлены представители не только стран—партнеров КНР по ШОС и БРИКС и дружественных государств Азии и Ближнего Востока, но также США, Великобритании и их союзников в Индо-Тихоокеанском регионе.

Таким образом, в преддверии ожидающейся через две недели встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена на полях саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско к диалогу по безопасности Пекин попытался привлечь и те страны, которые считают гарантом своей безопасности США.

При этом главная тема форума «Общая безопасность, устойчивый мир» выглядит все более условной, учитывая, что безопасность становится все менее общей, а мир — все менее устойчивым.

Планируя встречу, организаторы не предполагали, что она будет проходить на фоне событий, которые отчасти заслонят украинский кризис и еще больше дестабилизируют ситуацию в мире. Развивающийся конфликт на Ближнем Востоке, ставший уравнением со многими неизвестными и даже отозвавшийся неожиданными беспорядками в Махачкале, в которых Москва увидела «внешнее вмешательство», коллапс российско-американского диалога по стратегической стабильности и решение Москвы отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), принятое незадолго до форума в Пекине, сделали дискуссию предельно острой.

«Некоторые страны намеренно создают хаос и нестабильность, вмешиваются в региональные дела и во внутренние дела других стран, а также провоцируют цветные революции. Мы должны проявлять большую бдительность в отношении искусственного обострения противоречий и раздувания конфронтации, а также избегать стратегических ошибок. Главный приоритет — предотвращение выхода региональных конфликтов из-под контроля»,— заявил в обращении к участникам форума открывший его зампред Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся.

«Энергетический и продовольственный кризисы усугубляются с каждым днем, под удар попала стабильность глобальных производственных и логистических цепочек, терроризм, кибератаки и транснациональные преступления возникают один за другим»,— продолжал перечислять переплетающиеся между собой угрозы и вызовы высокопоставленный военный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя Центрального военного совета Китая Чжан Юся

Фото: Florence Lo/Pool, Reuters Заместитель председателя Центрального военного совета Китая Чжан Юся

Фото: Florence Lo/Pool, Reuters

Первой в списке стран, с которыми Пекин намерен развивать военно-техническое сотрудничество, зампред ЦВС КНР упомянул Россию. При этом, несмотря на критику стран, действующих, согласно формулировке китайского военачальника, «по закону джунглей», он сообщил, что НОАК планирует развивать отношения с вооруженными силами США на основе взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества. По его словам, Пекин также «готов к расширению военных обменов с европейскими странами».

Вернувшийся из поездки в Вашингтон глава МИД КНР Ван И также заявил о том, что «перед лицом геополитических конфликтов и нарушением мирового порядка Китаю и США необходимо укреплять взаимодействие и совместно реагировать на глобальные вызовы».

Между тем общение Сергея Шойгу и Чжан Юся, начавшееся их встречей на полях Сяншаньского форума, стало одним из его центральных событий. По прибытии Сергея Шойгу в Пекин состоялась церемония официальной встречи российской делегации с участием роты почетного караула и оркестра. «У нас уже сложилась добрая традиция взаимно принимать участие в главных и важных многосторонних мероприятиях, которые проводятся на территориях Китая и России. Товарищ министр, вы большой друг китайского народа, китайских вооруженных сил»,— заявил Чжан Юся.

В свою очередь, заявления Сергея Шойгу перекликались с тезисами китайского коллеги о первопричинах неутешительного состояния глобальной и региональной безопасности.

«Спровоцировав острый кризис в Европе, Запад стремится распространить конфликтный потенциал на Азиатско-Тихоокеанский регион, причем по нескольким направлениям. В последнее время отмечаются активные попытки размещения в Азиатско-Тихоокеанском регионе силового потенциала НАТО»,— предупредил Сергей Шойгу. По его словам, «непосредственная вовлеченность в противостояние государств, обладающих ядерным арсеналом, кратно умножает стратегические риски».

Как работает американская стратегия Индо-Тихоокеанского региона, Сергей Шойгу показал на примере созданного в этом году на переговорах в Вашингтоне треугольника США—Япония—Южная Корея. «Вашингтон организует с Республикой Корея и Японией обмен информацией о ракетных пусках. Впоследствии эти данные будут использоваться в интересах американских подразделений, дислоцированных в Азиатско-Тихоокеанском регионе, для сдерживания Китайской Народной Республики и Российской Федерации»,— отметил Сергей Шойгу.

Активности евро-атлантических союзников он противопоставил тандем России и Китая. «Модель межгосударственных отношений Москвы и Пекина, по сути, можно назвать образцовой. Она становится все более привлекательной для других. Круг наших друзей и единомышленников, не желающих быть втянутыми в навязываемую коллективным Западом конфронтационную повестку, неизменно ширится»,— констатировал Сергей Шойгу.

В своем выступлении глава Минобороны РФ не обошел стороной и наделавшее много шума на Западе решение принять в РФ закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ, который был направлен на подпись президенту Владимиру Путину. При рассмотрении закона российские парламентарии сделали акцент на том, что невыполнение другими странами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления договора в силу, продемонстрировало их неготовность принимать на себя весь объем обязательств по ДВЗЯИ и вынудило Россию принимать меры для достижения стратегического баланса.

Парируя обвинения в адрес России по поводу якобы снижения ею порога применения ядерного оружия, Сергей Шойгу назвал их «абсолютно беспочвенными». «Ядерная доктрина России не изменилась и по-прежнему предусматривает применение ядерного оружия только в двух случаях: в ответ на ядерный удар противника либо при наличии угрозы существованию России, даже если против нее применяются обычные средства вооружения»,— успокоил всех Сергей Шойгу. «Что касается отзыва нашей страной ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, это лишь стремление обеспечить баланс с Соединенными Штатами Америки, которые этот договор так и не ратифицировали. Речи о его разрушении не идет»,— добавил он.

Для участия в Сяншаньском форуме был приглашен и известный российский эксперт, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов. Его резонансные заявления в этом году стали триггером дискуссии о возможности применения Россией ядерного оружия. «Западные страны прекрасно понимают, что Россия и Китай окончательно покончат с их пятисотлетним доминированием в мире. На протяжении пятисот лет они могли высасывать кровь и деньги со всего мира. Уже сейчас совокупная мощь России и КНР во многих отношениях превосходит мощь Запада»,— предрек закат коллективных Америки и Европы господин Караганов.

«Чем дальше США от нас, тем лучше»,— добавил он, впрочем, признав, что Соединенные Штаты должны оставаться «одним из мощнейших мировых игроков, балансиром мировой системы» и что «без них тоже будет плохо».

А в интервью «РИА Новости», предрекая многополярному миру длительное противостояние, российский эксперт многозначительно заметил: «Конечно, это будет конфликтный мир, именно поэтому сейчас нужно думать, например, о том, как оживить роль ядерного сдерживания».

Сергей Строкань