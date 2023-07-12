Ядерный удар не вызвал нарушений

Комиссия по академической этике НИУ ВШЭ, проверив статью профессора Сергея Караганова о необходимости применения ядерного оружия с целью деэскалации конфликта на Украине, отказалась оценить высказывания политолога. В комиссию обратилась выпускница вуза Юлия Архипова и другие представители «вышкинского» сообщества, по мнению которых позиция ученого противоречит этике, а потому не должна публиковаться со ссылкой на НИУ ВШЭ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Караганов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Сергей Караганов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

13 июня председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике и научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Сергей Караганов опубликовал в журнале «Россия в глобальной политике» статью «Тяжкое, но необходимое решение». Политолог в ней рассуждал о применении ядерного оружия как возможности «уберечь человечество от глобальной катастрофы». «Появление ядерного оружия — результат вмешательства Всевышнего, который ужаснулся, увидев, что люди, европейцы и примкнувшие к ним японцы, развязали на протяжении одного поколения две мировые войны, унесшие десятки миллионов жизней, и вручил человечеству оружие Армагеддона, показал потерявшим страх перед адом, что он существует,— уверен автор.— На этом страхе покоился относительный мир последних трех четвертей века. Теперь этот страх пропал». Господин Караганов уверен: «страх ядерной эскалации» нужно восстанавливать. По его мнению, России придется вернуть «убедительность ядерного сдерживания»: «Противник должен знать, что мы готовы нанести упреждающий удар возмездия за все его нынешние и прошлые агрессии, чтобы предотвратить сползание к глобальной термоядерной войне». Возможное применение ядерного оружия ученый рассматривает не только как шаг к успешному окончанию СВО, но и как спасение всего мира. «Это морально страшный выбор — мы применяем оружие Бога, обрекая себя на тяжкие духовные потери. Но если этого не сделать, не только Россия может погибнуть, но, скорее всего, закончится вся человеческая цивилизация»,— говорится в статье.

Публикация Сергея Караганова вызвала бурную дискуссию в обществе. Так, эксперты Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов, Константин Богданов и Дмитрий Стефанович в статье для “Ъ” выступили с резкой критикой этой позиции, рассказав о возможных последствиях применения ядерного оружия: от стратегических и политических до медико-биологических и экологических.

Выпускница ВШЭ Юлия Архипова, в свою очередь, обратилась в комиссию по этике университета, попросив проверить публикацию господина Караганова на соответствие локальным нормам и Хартии (кодексу этики) вуза. «Когда сама статья только вышла, было очень много таких возмущенных репостов, в том числе от бывших студентов и преподавателей ВШЭ. Один из них предложил написать в этическую комиссию,— рассказала она.— Я подумала, что это замечательная идея, поскольку в 2020 году комиссия привлекла к дисциплинарной ответственности преподавателя Олега Матвейчева, который призывал вернуть 37-й год (в социальных сетях господин Матвейчев предлагал отправить "либеральную сволоту" на урановые рудники — этическая комиссия пришла к выводу, что его подобные высказывания грозят репутации вуза.— “Ъ”)».

К обращению Юлии Архиповой присоединились и ряд других бывших студентов и сотрудников ВШЭ. «Многие СМИ и пользователи социальных сетей усмотрели в тексте призывы к применению РФ ядерного оружия по объектам, находящимся на территориях других государств»,— объяснила госпожа Архипова. Позиция профессора, убеждена она, противоречит этике и может нанести вузу «серьезный репутационный ущерб». Претензия Юлии Архиповой связана с тем, что в начальном варианте публикации господин Караганов указал свою аффилированность с НИУ ВШЭ: по состоянию на 13 июня 2023 года пометка о том, что позиция автора «является личным мнением работника и не отражает позицию университета», отсутствовала. «Для меня статья нарушает этику ровно потому, что, по сути, автор предлагает совершить террористический акт. Согласно Уголовному кодексу РФ, террористический акт — "совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека… в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими решений"»,— пояснила “Ъ” госпожа Архипова.

9 июля председатель комиссия по академической этике ученого совета НИУ ВШЭ Наталья Ерпылева сообщила, что этот орган рассмотрел обращение госпожи Архиповой. «В компетенцию комиссии не входят вопросы оценки научной достоверности и практической применимости выводов, содержащихся в научно-аналитических статьях, какими бы остро полемическими они ни были. По этим вопросам комиссия рекомендует вам (Юлии Архиповой.— “Ъ”) обратиться в научный совет, действующий в журнале ("Россия в глобальной политике".— “Ъ”)»,— сообщила госпожа Ерпылева.

“Ъ” обратился за комментарием к Сергею Караганову, однако обсуждать обращение госпожи Архиповой и решение этической комиссии ВШЭ он не стал: «Я такую дрянь комментировать не буду».

В пресс-службе ВШЭ оперативный комментарий по решению комиссии “Ъ” также не предоставили.

«Позиция автора кажется мне наивной и утопичной,— заявил заведующий кафедрой этики философского факультета МГУ профессор Александр Разин.— Что касается этической оценки, то она с общегуманистических позиций — отрицательная».

Отметим, после публикации статьи Сергея Караганова внесли в санкционный список ЕС.

Эмилия Габдуллина