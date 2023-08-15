Куда несешься, тихоокеанская тройка

Главы дипломатических ведомств США, Японии и Южной Кореи провели во вторник онлайн-встречу, согласовав последние детали намеченного на 18 августа в Кэмп-Дэвиде саммита лидеров трех государств, намеренных существенно расширить сотрудничество в сфере обороны и безопасности. По замыслу Вашингтона, этот альянс кардинально изменит соотношение сил в Индо-Тихоокеанском регионе. В свою очередь, в Китае и России опасаются, что новый союз не только приведет к активизации военно-технического сотрудничества США с Японией и Южной Кореей, но и создаст условия для их присоединения к трехстороннему военному альянсу Австралии, Великобритании и США (AUKUS).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госсекретарь США Энтони Блинкен

Фото: Kevin Lamarque / Pool / Reuters Госсекретарь США Энтони Блинкен

Фото: Kevin Lamarque / Pool / Reuters

Переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и глав МИД Японии и Южной Кореи Ёсимасы Хаяси и Пак Чина стали генеральной репетицией саммита в Кэмп-Дэвиде, в ходе которого президент США Джо Байден будет принимать премьер-министра Японии Фумио Кисиду и президента Южной Кореи Юн Сок Ёля.

Стороны называют предстоящую встречу новым этапом сотрудничества. Ее смысл разъяснил японским СМИ посол США в Токио Рам Эмануэл.

Как следует из его заявлений, лидеры трех государств примут решение проводить подобные саммиты на регулярной основе, превратив их в отдельный формат взаимодействия.

По словам господина Эмануэла, «это событие кардинально изменит стратегическую атмосферу в Индо-Тихоокеанском регионе» и по своему значению будет сопоставимо с созданием в 2007 году Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD), объединяющего Австралию, Индию, США и Японию. «Будет достигнуто соглашение о ежегодном проведении совместных учений, укреплении сотрудничества в области обмена секретной информацией и кибербезопасности»,— заявил посол.

Инициировав создание нового альянса, администрация США называет одной из его главных целей сдерживание Пекина. «Для Китая худшим кошмаром являются совместные действия США и их союзников — Японии и Южной Кореи»,— цитирует Рама Эмануэла японская газета Asahi.

В свою очередь, газета Yomiuri со ссылкой на информированные источники в Токио сообщает, что в ходе отдельной встречи президента Байдена и премьера Кисиды в Кэмп-Дэвиде лидеры двух стран могут достичь соглашения о совместной разработке систем перехвата гиперзвукового оружия. В июне главы оборонных ведомств двух стран Ллойд Остин и Ясукадзу Хамада заявили, что США и Япония уже начали совместную работу над усилением возможностей системы перехвата гиперзвуковых ракет. Кроме того, в конце прошлого года японские СМИ сообщали, что США и Япония изучают возможность совместной разработки технологий перехвата баллистических ракет с гиперзвуковым планирующим боевым блоком. Если эта разработка будет реализована, противоракеты могут быть размещены на новых эсминцах, оснащенных американской многофункциональной системой Aegis. Первый такой эсминец должен быть введен в эксплуатацию к весне 2027 года, второй — к весне 2028 года. В свою очередь, агентство Kyodo со ссылкой на свои источники в японском правительстве сообщает, что создаваемый Вашингтоном и Токио новый тип ракет «предназначен для перехвата гиперзвукового оружия, которое разрабатывают Северная Корея, Китай и Россия».

Одним из ключевых факторов, сделавшим возможным появление альянса Вашингтона, Токио и Сеула, стало завершение многолетнего периода охлаждения отношений Японии и Южной Кореи.

Сигналом о том, что время взаимных претензий и скандалов для Токио и Сеула осталось позади, стала речь президента Юн Сок Ёля, произнесенная им во вторник по случаю 78-й годовщины освобождения Корейского полуострова.

Напомним, что 15 августа 1945 года император Хирохито выступил с обращением, в котором признал, что страна не может продолжать войну и принимает условия Потсдамской декларации, требовавшей от Токио безоговорочной капитуляции. «Сейчас Япония наш партнер, с которым мы разделяем универсальные ценности и имеем общие интересы. Республика Корея и Япония — партнеры по сотрудничеству в сфере безопасности и экономики. Мы можем совместно внести вклад в мир и процветание на планете, сотрудничая ради будущего»,— заявил южнокорейский лидер.

При этом он отдельно упомянул формат взаимодействия с Вашингтоном. «С каждым днем растет значение сотрудничества Республики Корея, США и Японии в регионе и на Корейском полуострове. Чтобы справиться с ракетно-ядерной угрозой Северной Кореи на фундаментальном уровне, необходимы обмен данными о ракетно-ядерном потенциале Северной Кореи и тесное трехстороннее сотрудничество Республики Корея, США и Японии в области разведывательных средств»,— отметил Юн Сок Ёль.

В Пекине и Москве весьма предсказуемо отреагировали на создание в Индо-Тихоокеанском регионе еще одного альянса во главе с США. «Китай выступает против того, чтобы эти страны сколачивали мелкие группы, против действий, которые приводят к усилению конфронтации и подрывают стратегическую безопасность других государств»,— заявил представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

А постпред России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов в интервью газете «Известия» выразил мнение, что в Кэмп-Дэвиде могут быть достигнуты предварительные договоренности о расширении AUKUS — трехстороннего альянса Австралии, Великобритании и США.

«Активизация военного-технического и научно-технологического сотрудничества Вашингтона с Сеулом и Токио облегчает сопряжение с проектами, осуществляемыми в рамках AUKUS, а следовательно, делает присоединение Южной Кореи и Японии к партнерству вполне реальным»,— заявил Геннадий Гатилов, назвав создание AUKUS «одним из проявлений блокового мышления», от которого «Вашингтон и его ближайшие союзники так и не сумели отказаться».

Сергей Строкань