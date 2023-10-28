Встреча по Украине столкнулась с потерей бойца

В эти выходные на Мальте пройдет встреча по урегулированию украинского конфликта, которая станет уже третьей попыткой президента страны Владимира Зеленского заручиться глобальной поддержкой его собственного мирного плана. Первые две встречи состоялись летом в Копенгагене и Джидде. В Москве по традиции отметили, что без участия РФ любой формат обсуждения контуров мирного урегулирования «контрпродуктивен и не имеет перспектив». При этом главный имиджевый удар по мероприятию был нанесен со стороны Китая: по данным агентства Bloomberg, в этот раз Пекин решил воздержаться от участия в дискуссиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yevhen Titov , Reuters Фото: Yevhen Titov , Reuters

Изначально предполагалось, что третью международную встречу по Украине в том же формате, что и мероприятия в Дании в июне и в Саудовской Аравии в августе, примет Турция. По крайней мере еще в начале октября агентство Bloomberg утверждало, что именно Анкара выступила с инициативой организовать на своей территории встречу, посвященную «путям достижения долгосрочного мира на Украине». По каким причинам Турция от этого впоследствии самоустранилась, неизвестно, но уже 20 октября о проведении у себя международной встречи сообщила Мальта. «Внешняя политика Мальты последовательно поддерживает эффективную многосторонность и веру в то, что это наиболее эффективный способ решения глобальных проблем»,— пояснили тогда в мальтийском МИДе свое решение организовать переговоры.

Позднее Валлетта сообщила, что во встрече 28–29 октября примут участие представители более 55 стран, включая государства—члены G7, Катар, ЮАР, Индию и Турцию. При этом ряд географически далеких от Европы стран вроде Бразилии и Чили будут присутствовать на встрече в онлайн-формате.

Россию на встречу не позвали, что не помешало Москве выступить с реакцией. «Очевидно, что подобные сходки абсолютно не имеют никакой перспективы, они просто контрпродуктивны»,— отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. И добавила то, о чем в Москве заявляли уже не раз: любой формат обсуждения контуров мирного урегулирования без участия России заведомо не будет иметь «добавленной стоимости».

Это, впрочем, не остудило пыл украинского лидера: он продолжил попытки привлечь на сторону Киева государства, которые пока стараются сохранять нейтралитет в отношении конфликта Москвы и Киева, и заручиться поддержкой своего мирного плана. Напомним, что «формула мира» президента Зеленского включает десять пунктов. В частности, речь идет о полном выводе российских войск, восстановлении территориальной целостности Украины в границах 1991 года, освобождении всех пленных, а также обеспечении ядерной, продовольственной и экологической безопасности. Некоторое время назад Киев даже предлагал создать рабочие группы по основным темам своей «формулы мира», но страны, которые Украина больше всего хотела бы привлечь в свою орбиту, отнеслись к этой затее без особого энтузиазма.

Тем не менее, как сказал на этой неделе агентству Bloomberg один из неназванных украинских собеседников, продолжение взаимодействия со скептически настроенными странами является полезным, даже если прогресс будет медленным.

А то, что прогресс действительно медленный, показала, в частности, предыдущая аналогичная встреча в саудовской Джидде. Изначально ее итоги попытались представить в чересчур оптимистичном свете, заявляя, что позиции Запада и незападных государств по урегулированию конфликта на Украине сблизились, однако позднее стало очевидно, что желаемое выдали за действительное (см. “Ъ” от 9 августа).

Более того, по версии главы российского МИДа Сергея Лаврова, на самом деле встреча в Джидде была призвана не убедить колеблющиеся государства поддержать позицию Украины, а, наоборот, доказать странам Запада бесперспективность переговоров о прекращении боевых действий на Украине без участия российских представителей. «Наши саудовские друзья нам рассказали, что они хотят провести у себя очередное совещание в таком формате в Джидде. Сказали, что это делается исключительно для того, чтобы донести до западных участников и самой Украины мысль о полной бесперспективности любых дискуссий без участия Российской Федерации, что они и сделали на том мероприятии, которое состоялось в Джидде»,— рассказал господин Лавров 1 сентября.

Между тем украинская сторона продолжила свою линию. 24 октября заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква рассказал газете Kyiv Post, что планы по реализации пунктов «формулы мира» поддерживают уже порядка 80 стран. По его словам, с момента мероприятия в Джидде представители этих государств успели девять раз встретиться в Киеве под руководством руководителя офиса президента Андрея Ермака. Господин Жовква также поспешил заверить, что на Мальте план Украины будет обязательно одобрен. Более того, украинский чиновник заявил, что на этой встрече появятся «новички», которые присоединятся к коллективному давлению на Россию и выступят гарантами юридической силы «формулы мира».

Пока, впрочем, больше внимания в мире привлекли не столько потенциальные «новички», сколько страна, которая будет отсутствовать на встрече. Как сообщило агентство Bloomberg, Китай, чей представитель Ли Хуэй летал на саудовскую встречу, не стал никого отправлять на Мальту. Таким образом, на мероприятии не будет едва ли не единственной страны, которая, как уверены на Западе, способна влиять на Россию.

Примечательно, что официально Пекин вообще не стал комментировать эту тему. «Что касается украинского вопроса, Китай привержен содействию мирным переговорам и политическому урегулированию кризиса. Китай готов продолжать играть конструктивную роль в этом направлении»,— только и сказала представитель МИД КНР Мао Нин, отвечая на брифинге на прямой вопрос украинского журналиста о том, намерена ли КНР направить своего представителя на Мальту.

Наталия Портякова