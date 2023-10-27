США с Китаем поискали важное и общее

«Важные общие интересы» побуждают США и Китай к диалогу и сотрудничеству, сколь серьезными бы ни выглядели разногласия между странами. Таким оказался лейтмотив всех встреч в рамках завершающегося в субботу визита главы МИД КНР Ван И в Вашингтон. Китайского министра принял и президент США Джо Байден. Поездка состоялась незадолго до саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско, где президент Байден и лидер КНР Си Цзиньпин могут встретиться во второй раз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Одной встречи главе МИД Китая Ван И (слева) и госсекретарю США Энтони Блинкену не хватило: в пятницу они провели вторые переговоры

Фото: Jose Luis Magana / AP Одной встречи главе МИД Китая Ван И (слева) и госсекретарю США Энтони Блинкену не хватило: в пятницу они провели вторые переговоры

Фото: Jose Luis Magana / AP

В пятницу ключевым официально подтвержденным пунктом программы главного китайского дипломата Ван И значилась встреча с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. О темах разговора заранее рассказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «Нет сомнений, что частью повестки этой встречи будет происходящее на Ближнем Востоке, точка зрения Китая (на войну Израиля с “Хамасом”.— “Ъ”), а также возможности подвигнуть их (власти КНР.— “Ъ”) к тому, чтобы играть более конструктивную роль (в процессе деэскалации.— “Ъ”)»,— заявил, в частности, он.

Вашингтон возлагает большие надежды на влияние Китая на страны Ближневосточного региона.

Особенно на Иран, для которого КНР — главный торговый партнер. Цель Вашингтона — убедиться в том, что Тегеран не будет вступать в противостояние Израиля и «Хамаса».

Между тем позиции США и КНР по этому конфликту заметно отличаются, поэтому рассчитывать на существенное сближение вряд ли стоило. На днях Ван И провел телефонные переговоры с министрами иностранных дел Палестины и Израиля. Он сообщил обеим сторонам, что Китай решительно выступает против любых действий, которые причиняют вред гражданскому населению и нарушают нормы международного права. Но это было скорее обращение к израильской стороне: Пекин в последние годы последовательно отстаивает интересы палестинцев.

Показательны были состоявшиеся в среду в Совбезе ООН голосования по резолюциям, предложенным РФ и США. Текст Соединенных Штатов был отклонен: десять членов проголосовали за, а Китай, РФ и ОАЭ выступили против. Российскую версию поддержали, помимо самих дипломатов из РФ, Китай, Габон и ОАЭ. По предложению США Совбез должен был решительно осудить атаки «Хамаса» на Израиль, подтвердить неотъемлемое право всех государств на самооборону, но подчеркнуть, что при этом международное право должно соблюдаться в полной мере. Китайская сторона отметила, что в американской резолюции есть противоречия и она не учитывает ряд гуманитарных аспектов.

Анонсируя переговоры Джейка Салливана с Ван И, Джон Кирби одним палестино-израильским конфликтом не ограничился. Помимо прочего, он упомянул возможность обсудить «сферы, по-прежнему вызывающие обеспокоенность» (вроде поведения КНР в Южно-Китайском море), а также «попытаться открыть военный канал связи» между Вашингтоном и Пекином.

При этом с госсекретарем Энтони Блинкеном Ван И за два дня встретился дважды. И на этих переговорах список тем был примерно таким же, что и с Джейком Салливаном.

Приветствуя в четверг своего коллегу в Госдепартаменте, господин Блинкен лишь вежливо отметил, что «очень ждет конструктивного разговора». А вот глава МИД КНР на слова не скупился. «У нас есть разногласия, в то же время у нас также есть важные общие интересы, и мы сталкиваемся с вызовами, на которые нам необходимо реагировать сообща. Поэтому Китаю и Соединенным Штатам необходимо вести диалог»,— заявил, в частности, он. Дипломат выразил надежду на то, что Китай и США через это взаимодействие смогут вернуть отношения «на путь здорового, стабильного и устойчивого развития». При этом он дал понять, что резкие заявления все равно будут время от времени звучать, «но Китай относится к этому спокойно»: «Мы считаем, что правильное и неправильное определяется не тем, у кого более сильная рука или более громкий голос, а тем, кто ведет себя в соответствии с положениями международного права и основными нормами международных отношений». В финале открытой части встречи министр добавил: «Мы уверены, что в конце концов история вынесет свой справедливый вердикт. Уверен, что наша дискуссия будет конструктивной и дальновидной». В ответ на это господин Блинкен лишь произнес, что согласен со словами своего гостя.

Столь же сдержанной оказалась затем и пресс-служба Госдепартамента. «Госсекретарь и министр Ван И обсудили ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов, включая рассмотрение областей, в которых имеются разногласия, а также поиск сфер сотрудничества»,— говорилось в коммюнике по итогам первой встречи, состоявшейся в четверг.

Не вся программа визита Ван И анонсировалась заранее. Так, американские СМИ накануне распространяли информацию о том, что китайский министр, возможно, пересечется и с Джо Байденом. Но Белый дом и МИД КНР это не подтверждали. В результате встреча все-таки состоялась. «Президент подчеркнул необходимость и для США, и для Китая ответственным образом управлять конкуренцией в отношениях и сохранять открытыми линии связи. Он подчеркнул, что США и Китай должны работать вместе, чтобы заниматься глобальными вызовами»,— отмечалось в заявлении Белого дома.

Проведение переговоров в Белом доме было логичным шагом: того же Энтони Блинкена в июне председатель КНР Си Цзиньпин удостоил своей аудиенции. Кроме того, показательно, что, когда глава китайского внешнеполитического ведомства уже находился в США, Си Цзиньпин принял в Пекине губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. Государственные СМИ Китая сообщили, что переговоры проходили в Большом зале народных собраний — месте, которое предназначено для встреч с высокопоставленными и почетными лицами.

Это была первая встреча главы КНР с губернатором американского штата за более чем шесть лет. То, что такой чести удостоился именно представитель Калифорнии, нельзя назвать случайностью. Во-первых, Гэвина Ньюсома называют наиболее вероятным кандидатом от демократов на президентский пост в том случае, если Джо Байден снимет свою кандидатуру. А во-вторых, именно в его штате (а точнее в Сан-Франциско) в ноябре состоится саммит форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), на который приглашен и Си Цзиньпин. Если китайский лидер в итоге приедет на мероприятие, то в Сан-Франциско состоится его вторая встреча с президентом Байденом.

Екатерина Мур, Вашингтон