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Коммерсантъ FM
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обновлено 06:16

Аэропорт Махачкалы планируют открыть 31 октября

Росавиация скорректировала срок приостановки аэропорта Махачкалы, в котором накануне, 29 октября, произошли беспорядки. Он будет открыт в ночь на 31 октября. Изначально прием и отправку рейсов приостанавливали до 6 ноября.

В сообщении Росавиации в Telegram говорится, что NOTAM (извещение летному составу) скорректировано в связи со стабилизацией ситуации. «Период временного закрытия аэропорта Махачкалы для приема воздушных судов будет продолжаться предварительно до 02:59 (по московскому времени) 31 октября 2023 года»,— говорится в сообщении Росавиации.

Ведомство отметило, что аэропорт будет открыт только после тщательной проверки правоохранительными органами аэровокзала, аэродрома и прилегающей территории.

Несколько тысяч человек собрались возле аэропорта Махачкалы вечером в воскресенье, 29 октября, они выступили против приземления самолета из Тель-Авива. Часть из участников акции ворвалась в аэропорт. При столкновениях с полицией пострадали больше 20 человек. Действия протестующих раскритиковали глава Дагестана Сергей Меликов, муфтий Дагестана, Духовное управление мусульман РФ, Российский Еврейский конгресс и многие другие. Господин Меликов назвал произошедшее грубым нарушением закона.

О ситуации в Махачкале — в материале «Ъ» «"Мы доверяем власти и надеемся на нее"».

Леонид Уварчев

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