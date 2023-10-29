Канада предложила создать коалицию по возвращению украинских детей на родину

Канада в ходе встречи советников по нацбезопасности, посвященной урегулированию конфликта на Украине, предложила создать коалицию стран, которые будут способствовать возвращению украинских детей на родину из России. Канаду поддержали представители многих стран, участвовавших в мероприятии, сообщила пресс-служба офиса президента Украины.

В офисе президента заявили, что предложенная Канадой инициатива — элемент реализации украинской «формулы мира».

Встреча советников по нацбезопасности прошла на Мальте 28–29 октября. В ней приняли участие представители более 55 стран, включая государства, являющиеся членами G7, Катар, ЮАР, Индию и Турцию. При этом ряд географически далеких от Европы стран, таких как Бразилия и Чили, присутствовали на встрече в онлайн-формате. На встрече традиционно обсуждался украинский план мирного урегулирования. Предыдущие встречи такого же формата прошли в июне в Дании и в августе в Саудовской Аравии.

Осенью 2022 года президент Украины представил так называемую формулу достижения мира в конфликте с Россией. План, состоящий из девяти пунктов, включает положения о выводе российских войск с территории Украины и возвращении к международно признанным границам 1991 года. Офис президента Украины ранее заявлял, что формулу мира поддерживают 63 страны.

Украина и ряд стран Запада обвиняют Россию в депортации детей с занятых после ввода войск территорий. Москва утверждает, что дети были эвакуированы из опасных районов. Также российские власти говорили, что содействуют возвращению детей в их семьи. Посредником возвращения детей на Украину, в частности, выступает Катар.

Подробнее об ожиданиях Украины от встречи на Мальте — в материале «Встреча по Украине столкнулась с потерей бойца».

Эрдни Кагалтынов