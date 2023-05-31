Глава офиса Зеленского сообщил о возвращении 371 вывезенного в Россию ребенка

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что с начала военного конфликта с Россией Киеву удалось вернуть в страну 371 ребенка. Руководитель офиса представил в своем Telegram-канале план Украины по возвращению на родину всех детей, которых, как утверждается, незаконно депортировала на свою территорию Россия.

План возвращения детей на Украину, который получил название Bring Kids Back UA, был разработан по поручению президента страны Владимира Зеленского, сообщил глава офиса. Андрей Ермак заявил, что возглавил Координационный совет по вопросам защиты и безопасности детей при президенте Украины, который будет согласовывать выполнение плана. Он включает как само возвращение детей, так и их «реинтеграцию» после пребывания в России. также планируется «фиксация преступлений и привлечение РФ к ответственности».

В середине марта Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой. МУС обвинил их в содействии «незаконному вывозу украинских детей на территорию Российской Федерации».

6 апреля на площадке Совбеза ООН состоялось неформальное заседание по вопросу эвакуации детей из зоны российско-украинского военного конфликта. Постпред России при ООН Василий Небензя говорил, что не российские власти, а западные страны отбирают детей у родителей. Россия объясняла вывоз детей необходимостью их эвакуации из зон боевых действий и обстрелов.

Как уточняла тогда же Мария Львова-Белова, 2 тыс. детей из сиротских домов были эвакуированы в Россию из-за военных действий. Около 1,3 тыс. из них вернулись в детские дома. Остальные дети, по ее словам, сейчас в России и в приемных семьях «исключительно с согласия самих детей».

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов