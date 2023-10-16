МИД Катара сообщил о возвращении детей из России на Украину

Россия вернула четырех детей в возрасте от 2 до 17 лет в их семьи на Украине по итогам переговоров с Катаром, сообщил The Washngton Post представитель украинского правительства. По его словам, двое детей уже вернулись в семьи, а двое других должны вернуться к родным 17 октября. МИД Катара подтвердил в соцсети X возвращение детей на Украину. Детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова сообщила, что на данный момент обрабатывается 32 обращения из Украины о возвращении детей на родину, передает «Интерфакс».

Как сообщает WP, Катар вел переговоры с РФ по просьбе правительства Украины. Дети отправились на Украину через посольство Катара в России по разным маршрутам — через Эстонию, Латвию, Литву, Польшу или Белоруссию, передает издание. По словам собеседника WP, при возвращении на Украину использовались в том числе дипломатический конвой, поезд и частный самолет, зафрахтованный в Катаре.

Собеседник WP утверждает, что один из возвращенных детей — двухлетний мальчик из Житомирской области, который находился в больнице в день начала военного конфликта на Украине, 24 февраля 2022 года. Тогда мальчику было всего шесть месяцев, уточняет чиновник.

Представитель правительства заявил, что еще один возвращенный на Украину семилетний мальчик находился в России в детском доме. Его мать находится в РФ под стражей, причина ареста не уточняется, передает WP. В группу возвращенных детей также вошли девятилетний мальчик из Херсонской области и 17-летняя девушка, сообщил собеседник издания.

Мария Львова-Белова подчеркнула на брифинге, что «нет никаких десятков, а тем более сотен тысяч депортированных и удерживаемых детей в России». Она заявила, что на согласование вопросов по возвращению украинских детей уходит около одного-двух месяцев. По ее словам, при содействии аппарата омбудсмена 35 детей из 24 семей воссоединились со своими родственниками на Украине и в других странах.

В переговорах о возвращении украинских детей на родину в качестве посредников вместе с Катаром также участвуют, в частности, Саудовская Аравия, Турция и Роман Абрамович, сообщает Financial Times.

Украина и ряд стран Запада обвиняют Россию в депортации детей с занятых после ввода войск территорий. Москва утверждает, что дети были эвакуированы из опасных районов, Кремль не считает это депортацией. Также российские власти говорили, что содействуют возвращению детей в их семьи. В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой за депортацию украинских детей.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов