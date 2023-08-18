Офис Зеленского сообщил о присоединении к «формуле мира» еще восьми государств

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что «формулу мира» Владимира Зеленского поддержали еще восемь стран, а их общее число выросло до 63. Речь идет про Албанию, Кипр, Малайзию, Молдавию, Мальту, Словению, Таиланд и Вьетнам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Ермак

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters Андрей Ермак

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Как сообщил господин Ермак в эфире единого телемарафона, встреча с послами этих стран прошла 18 августа. Кроме «формулы мира» на ней также обсуждали экологические последствия военного конфликта России и Украины.

«Речь шла о колоссальном экологическом ущербе для Украины от войны. Мы работаем над оценкой этих убытков, чтобы они стали частью компенсации, репараций, которые будут предъявлены стране-оккупанту для уплаты»,— сказал Андрей Ермак в эфире телемарафона (цитата по «Украинской правде»).

5–6 августа в саудовской Джидде прошли переговоры об урегулировании военного конфликта России и Украины. На встречу приехали представители 42 стран. Они обсудили «формулу мира» президента Владимира Зеленского. Российских представителей в Саудовскую Аравию не пригласили.

Андрей Ермак говорил, что во время конференции не удалось согласовать все пункты мирного плана. По его словам, спорным оказался пункт о необходимости наказания российского военно-политического руководства.

Что происходит на 541-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко