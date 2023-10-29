ООН: тысячи людей ворвались на склады БАПОР в Газе и разобрали содержимое

Тысячи людей ворвались на несколько складов и распределительных центров Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в центральных и южных районах сектора Газа. Они забрали оттуда муку, предметы первой необходимости, в частности гигиенические принадлежности. На одном из складов хранилась гуманитарная помощь, поступившая из Египта, сообщила пресс-служба БАПОР.

«Это тревожный признак того, что после трех недель войны и жесткой блокады Газы гражданский порядок начинает нарушаться. Люди напуганы, разочарованы и в отчаянии. Напряженность и страх усиливаются из-за отсутствия телефонной и интернет-связи. Люди чувствуют, что они предоставлены сами себе, отрезаны от своих семей в Газе и от остального мира»,— сказал директор БАПОР по делам сектора Газа Томас Уайт.

В БАПОР отметили, что массовое перемещение жителей северных районов сектора Газа на юг привело к увеличению нагрузки на государственные службы. Некоторые семьи укрывают в своем жилье до 50 родственников, утверждает агентство.

Господин Уайт заявил, что припасы на рынках Газы заканчиваются, а объемы гумпомощи, поступающей из Египта, недостаточны даже для обеспечения выживания населения. Помощь скудна и непоследовательна, добавил глава БАПОР.

Агентство сообщило, что по состоянию на сегодня, 29 октября, в Газу прибыло чуть более 80 грузовиков с гумпомощью. 28 октября из-за обстрелов в анклав не прибыл ни один грузовик, сообщила пресс-служба.

Господин Уайт считает, что действующая система отправки гуманитарной помощи в Газу идет к провалу. «Очень малое количество грузовиков, медленные процессы, строгие проверки, поставки, не соответствующие требованиям БАПОР и других гуманитарных организаций и в первую очередь сохраняющийся запрет на поставку топлива — все это залог провала системы»,— заключил он.

Сегодня сотрудники БАПОР в Газе сообщили, что телефонная и интернет-связь в анклаве снова появилась. Сегодня они проведут повторную оценку ситуации с целью возобновления работы конвоев и распределения помощи, сообщила пресс-служба.

Гуманитарная ситуация в секторе Газа резко ухудшилась после начала ответной военной операции Израиля и блокады анклава. Агентства ООН фиксируют в секторе Газа катастрофическую ситуацию из-за дефицита еды, воды, лекарств, топлива, а также из-за непрекращающихся израильских бомбардировок. Число погибших в секторе Газа превысило 8 тыс. человек, половина из них — дети. В Израиле за время войны погибли 1,4 тыс. человек, 5,4 тыс. пострадали.

О ситуации в регионе — в публикации «Ъ» «Израиль проводит разведку боем».

Эрдни Кагалтынов