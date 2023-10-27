«Хамас» заявил о вторжении Израиля в сектор Газа

На севере и востоке сектора Газа идут «ожесточенные столкновения» на земле между «Хамасом» и израильской армией, заявило боевое крыло палестинского движения «Бригады Изаддина аль-Кассама». Утверждается, что ЦАХАЛ вторгся в город Бейт-Ханун и к востоку от лагеря Эль-Бурейдж.

Сообщение о «противостоянии вторжению» опубликовано в Telegram-канале «Хамаса». Никакие подробности не приводятся.

По данным израильского телеканала Kan, танки ЦАХАЛ вечером в пятницу, 27 октября, въехали на территорию сектора Газа. Завязались бои между израильскими военными и обороняющими Газу бойцами военизированных формирований. О том, что израильские танки пересекли границу, также сообщила египетская газета Ahram. Армия обороны Израиля незадолго до сообщений о вторжении заявила о расширении наземных операций в секторе Газа. Однако ЦАХАЛ отрицал начало масштабной наземной операции.

Война между Израилем и «Хамасом» продолжается с 7 октября. Она началась с обстрела палестинским движением израильских территорий сотнями ракет, вторжением в некоторые населенные пункты и взятием заложников. Израиль в ответ начал военную операцию и заявил о подготовке к наземным боям. В Израиле 1,4 тыс. человек погибли, 5,4 тыс. пострадали, в секторе Газа — 7 тыс. и 18,5 тыс. соответственно. Также есть жертвы и раненые на Западном берегу.

О влиянии конфликта на мир — в материале «Ъ» «Организация объединенных нотаций».

Леонид Уварчев