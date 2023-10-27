Палестинцы сообщили об израильских танках в секторе Газа

Танки армии Израиля вечером в пятницу, 27 октября, въехали на территорию сектора Газа, сообщил телеканал Kan со ссылкой на палестинские источники. Завязались бои между израильскими военными и обороняющими Газу бойцами военизированных формирований.

Египетская газета Ahram Online сообщила, что израильские танки пересекли границу к востоку от города Бейт-Ханун и вошли на территорию сектора. За некоторое время до этого телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники сообщал, что израильские танки двигались вдоль границы со стороны города Бейт-Ханун. Сообщалось о выстрелах из танковых орудий.

Ранее сегодня представитель армии Израиля сообщил, что сухопутные войска «расширили свою активность». «Мы продолжим наступать в Газе и ее окрестностях»,— сказал он. Позже его коллега пояснил, что эти действия нельзя считать полноценной наземной операцией в секторе Газа, к которой армия готовилась несколько недель.