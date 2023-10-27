ЦАХАЛ объявил о расширении наземных операций в секторе Газа

Представитель армии Израиля офицер Даниэль Хагари заявил о расширении активности сухопутных войск в секторе Газа. Час назад жители Газы говорили, что сейчас идет самая массированная воздушная атака со стороны Израиля за все время обострения конфликта. Во всем секторе отсутствует интернет-связь. На границе сектора замечены израильские танки и артиллерия.

«ВВС Израиля весьма активно атакуют подземные цели и террористические инфраструктуры. После наступательной деятельности, которую мы провели в последние несколько дней, сегодня вечером наземные силы расширяют свою активность»,— заявил представитель ЦАХАЛ (цитата по Ynet). «Мы продолжим наступать в Газе и ее окрестностях»,— добавил он, сообщив гражданам, что они найдут «лучшие условия» на юге региона.

Палестинская телекоммуникационная компания Jawwal сообщила, что из-за бомбардировок Газа осталась без связи. «Интенсивная бомбардировка за последний час разрушила все оставшиеся маршруты, которые соединяли сектор Газа с внешним миром. Из-за этого анклав остался без связи и интернета»,— приводит CNN заявление компании. Организация NetBlocks подтвердила, что с сектором Газа «оборвана связь».

По словам корреспондента телеканала CNN, в секторе Газа прозвучали «танковые выстрелы». Примерно за час до заявления ЦАХАЛа он сообщил об «огромной стене дыма», которая поднялась над анклавом. По Газе, как сообщает телеканал, ведется активный артиллерийский огонь.