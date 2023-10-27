«Кажется, грядет большой скандал»

МИД Израиля жестко отреагировал на визит в Россию делегации «Хамаса». По данным Москвы, на переговорах обсуждалось освобождение заложников и эвакуация российских граждан из сектора Газа. Гости, со своей стороны, высоко оценили позицию президента РФ Владимира Путина по палестино-израильскому конфликту. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что происходящие события чреваты большими рисками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В Россию неожиданно прибыла делегация «Хамаса» во главе с членом политбюро Абу Марзуком. Согласно официальной версии МИД РФ, главная тема переговоров — немедленное освобождение иностранных заложников в секторе Газа, а также эвакуация российских граждан с территории анклава.

В Москве находится и заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни, который вроде бы тоже участвует в консультациях. Кремль сообщил, что российский президент Владимир Путин не планирует встречаться с высокими гостями — контакты запланированы по линии МИД.

Судя по первым протокольным фото, все участники этих самых контактов вполне рады встрече. Но мы не будем давать оценок и напоминать, например, о том, что Российская Федерация официально осуждает терроризм во всех его проявлениях и за его оправдание у нас существует уголовная ответственность.

Нападение на Израиль 7 октября Москва вроде как решительно не приемлет, и россияне во время него погибли, и среди заложников, судя по всему, наши граждане тоже есть. Однако поговорим о большой политике, без оценок и эмоций.

Израиль выступил по поводу происходящего со специальным заявлением. Еврейское государство считает приглашение делегации «Хамаса» в российскую столицу «недостойным шагом» или даже позорным и требует немедленно выслать указанных граждан из страны.

Так может показаться, что грядет большой международный скандал, который не сразу, но постепенно набирает обороты. Как известно, Иерусалим обещал полностью уничтожить «Хамас», и, вероятно, свои планы он намерен довести до конца. Причем обычно сердобольный Запад, конечно, переживает, но тем не менее против этого не возражает. Позиция западного мира жесткая. Неудивительно, что организация под названием «Хамас» явно не в восторге от такой перспективы.

Судя по всему, России предлагается стать посредником в том, чтобы прекратить огонь, а лучше заключить перемирие в обмен на некие меры, в частности, на освобождение заложников. В этой связи в виде утечек в СМИ озвучиваются разные варианты. Переговоры ведут также Катар, Египет и даже Иран. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган тоже проявляет на этот счет активность.

Главная суть в том, что если миссия «Хамас» в России, скажем мягко, не принесет осязаемых результатов в деле достижения мира, тогда к РФ могут возникнуть очередные вопросы.

С Западом все давно понятно. С Израилем, похоже, тоже. Период взаимного доверия и дружбы подходит к концу. Но ладно, тут уж ничего не попишешь. Но вот как быть с новыми друзьями, представителями Глобального Юга?

По идее, они должны видеть всю мощь российского государства, которое претендует на лидерство. Как хватит Москва кулаком по столу, и сразу установится прочный мир на Ближнем Востоке. В отличие от прогнившего Запада, который может только раздувать конфликты, Кремль может решать проблемы. А если нет? Если не будет мира, тогда что?

Есть основания полагать, что некогда конструктивный партнер, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху полностью проигнорирует все эти призывы. В итоге как бы не разочаровать нам новых партнеров. Видно, есть во всем происходящем немалая доля риска.

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