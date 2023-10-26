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Коммерсантъ FM
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Зарубежные СМИ: Насколько успешным будет наступление ЦАХАЛ в секторе Газа?

26 октября, четверг

Биньямин Нетаньяху заявил о подготовке наземной операции в Газе. Премьер-министр Израиля сообщил, что Армия обороны «готовится зайти в сектор», но не стал называть подробности или сроки наступления. По словам Нетаньяху, командование единогласно приняло решение о сухопутной операции, ее главные цели — полная ликвидация инфраструктуры «Хамаса» и спасение «всех без исключения» заложников. Ночью ЦАХАЛ провел на севере Газы танковый рейд. Как утверждается, военные уничтожили боевиков и их опорные пункты в рамках «подготовки к следующим этапам боевых действий». Как узнал The Wall Street Journal, израильские военные отрабатывают возможное вторжение в Газу в специально построенной деревне, которая имитирует застройку анклава. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Опыт показывает, что сухопутная операция потерпит поражение отмечает The Guardian. С 2008-го это уже пятый виток конфликта. К примеру, в 2014 году ЦАХАЛ также провел крупное наземное наступление и понес серьезные потери. Даже если теперь силы боевиков удастся уничтожить, к «Хамасу» или группировке, которая станет его преемником, присоединятся десятки тысяч разгневанных молодых палестинцев. Разрушение сектора Газа может сместить очаг конфликта на западный берег реки Иордан.

Как Биньямин Нетаньяху рассказал о подготовке наземной операции в секторе Газа

По информации The Wall Street Journal, США в переговорах с Израилем по-прежнему настаивают на отсрочке наступления, чтобы успеть разместить в регионе средства ПВО для защиты американских войск.

Белый дом также разработал план массовой эвакуации американских граждан с Ближнего Востока на случай эскалации войны, узнал The Washington Post. Жертвы среди мирного населения Газы и гуманитарная катастрофа в анклаве настроили против Израиля общественное мнение даже тех стран, где еще недавно Нетаньяху искал дипломатическую поддержку, например, Объединенные Арабские Эмираты.

По информации The Wall Street Journal, США в переговорах с Израилем по-прежнему настаивают на отсрочке наступления, чтобы успеть разместить в регионе средства ПВО для защиты американских войск.

Конфликт, пишет Reuters, внес еще больше напряжения в отношения между сверхдержавами. Вашингтон надеется, что Пекин посредством своего влияния на Иран удержит войну от расползания на соседние регионы. В среду глава КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай «готов сотрудничать в решении глобальных проблем», но эксперты не ждут скорого прогресса в этом вопросе.

Бенефициаром хаоса на Ближнем Востоке, почти не прикладывая к этому усилий, стала Россия, пишет The New York Times. Конфликт сорвал усилия Джо Байдена по сближению Израиля и Саудовской Аравии. А в Москве «Авраамовы соглашения» между Израилем и арабскими странами расценивали как американский проект, отодвигающий Россию на второй план. Кроме того, Кремль может противопоставлять свою позицию произраильской точке зрения Вашингтона и эксплуатировать недовольство развивающегося мира по поводу лицемерия Запада. Несмотря на все подозрения, пишет издание, никаких доказательств причастности Москвы к нападению «Хамаса» нет.

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