Зарубежные СМИ: Насколько успешным будет наступление ЦАХАЛ в секторе Газа?

Биньямин Нетаньяху заявил о подготовке наземной операции в Газе. Премьер-министр Израиля сообщил, что Армия обороны «готовится зайти в сектор», но не стал называть подробности или сроки наступления. По словам Нетаньяху, командование единогласно приняло решение о сухопутной операции, ее главные цели — полная ликвидация инфраструктуры «Хамаса» и спасение «всех без исключения» заложников. Ночью ЦАХАЛ провел на севере Газы танковый рейд. Как утверждается, военные уничтожили боевиков и их опорные пункты в рамках «подготовки к следующим этапам боевых действий». Как узнал The Wall Street Journal, израильские военные отрабатывают возможное вторжение в Газу в специально построенной деревне, которая имитирует застройку анклава. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Опыт показывает, что сухопутная операция потерпит поражение отмечает The Guardian. С 2008-го это уже пятый виток конфликта. К примеру, в 2014 году ЦАХАЛ также провел крупное наземное наступление и понес серьезные потери. Даже если теперь силы боевиков удастся уничтожить, к «Хамасу» или группировке, которая станет его преемником, присоединятся десятки тысяч разгневанных молодых палестинцев. Разрушение сектора Газа может сместить очаг конфликта на западный берег реки Иордан.

По информации The Wall Street Journal, США в переговорах с Израилем по-прежнему настаивают на отсрочке наступления, чтобы успеть разместить в регионе средства ПВО для защиты американских войск.

Белый дом также разработал план массовой эвакуации американских граждан с Ближнего Востока на случай эскалации войны, узнал The Washington Post. Жертвы среди мирного населения Газы и гуманитарная катастрофа в анклаве настроили против Израиля общественное мнение даже тех стран, где еще недавно Нетаньяху искал дипломатическую поддержку, например, Объединенные Арабские Эмираты.

По информации The Wall Street Journal, США в переговорах с Израилем по-прежнему настаивают на отсрочке наступления, чтобы успеть разместить в регионе средства ПВО для защиты американских войск.

Конфликт, пишет Reuters, внес еще больше напряжения в отношения между сверхдержавами. Вашингтон надеется, что Пекин посредством своего влияния на Иран удержит войну от расползания на соседние регионы. В среду глава КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай «готов сотрудничать в решении глобальных проблем», но эксперты не ждут скорого прогресса в этом вопросе.

Бенефициаром хаоса на Ближнем Востоке, почти не прикладывая к этому усилий, стала Россия, пишет The New York Times. Конфликт сорвал усилия Джо Байдена по сближению Израиля и Саудовской Аравии. А в Москве «Авраамовы соглашения» между Израилем и арабскими странами расценивали как американский проект, отодвигающий Россию на второй план. Кроме того, Кремль может противопоставлять свою позицию произраильской точке зрения Вашингтона и эксплуатировать недовольство развивающегося мира по поводу лицемерия Запада. Несмотря на все подозрения, пишет издание, никаких доказательств причастности Москвы к нападению «Хамаса» нет.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".