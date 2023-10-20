Войну разделили на этапы

Министр обороны Израиля назвал три этапа войны с «Хамасом». Иерусалим официально продолжает настаивать, что нанесет «жесткий удар по врагу». Как заявил глава военного ведомства Йоав Галант, на первом ударе инфраструктуру группировки будут бомбить с использованием авиации, а «затем с наземными маневрами». Вторая фаза предполагает «боевые действия меньшей интенсивности» и ликвидацию очагов сопротивления. На третьем этапе в секторе Газа будет создан «новый режим безопасности».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ronen Zvulun, Reuters Фото: Ronen Zvulun, Reuters

Ранее Йоав Галант и Биньямин Нетаньяху посещали расположение одной из пехотных бригад на линии фронта. Премьер-министр заявил военнослужащим, что Израиль «нанесет мощный удар по врагам», а глава Минобороны, в свою очередь, пообещал солдатам, что они увидят сектор Газа «изнутри».

У израильской границы с районом уже несколько дней находятся сотни тысяч резервистов и боевая техника. В последние дни, как пишут СМИ, некоторых мобилизованных стали отпускать домой при условии, что они в любой момент смогут вернуться на линию фронта.

Однако пока мало что свидетельствует о скором начале наступления, отметил главный редактор «Первого радио» Влад Зерницкий, который находится в Сдероте. Ранее большую часть жителей города эвакуировали:

«Вот уже шесть ночей подряд полная тишина, нет никаких обстрелов со стороны сектора Газа. Что касается нашей армии, то она продолжает все это время бомбить территории, где находится инфраструктура "Хамаса".

Когда падает авиабомба, которая предназначена для поражения подземных бункеров, то там не нужны никакие солдаты, бронетранспортеры и танки. Кстати, это чувствуется. Я думаю, что примерно с вечера 14 октября наши военно-воздушные силы начали сбрасывать именно такие бомбы.

Политики, безусловно, делают заявления о том, что Израиль должен зайти внутрь сектора Газа и навести порядок. Так, министр обороны, косвенно взяв на себя ответственность за произошедшее 7 октября, заявил и о том, что берет на себя ответственность за победу над группировкой.

Что касается реальных настроений в армии, то на вопрос премьер-министра, готовы ли бойцы продолжать, они ответили "да". Но как это будет на самом деле, сказать невозможно».

Как сообщает Bloomberg, визит в Израиль президента США Джо Байдена мог скорректировать план вторжения в Газу: оно начнется позже запланированного срока и продлится дольше. Кроме американского лидера, Израиль также посетили канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Риши Сунак, который перед этим поручил перебросить британские военные силы в восточное Средиземноморье.

В регионе уже расположились две авианосных группы и флагманский корабль Шестого флота США. По данным The Wall Street Journal, для потенциальных консультаций и поддержки ЦАХАЛа отобрано 2 тыс. американских военных, а Пентагон планирует направить Израилю «десятки тысяч артиллерийских снарядов», которые изначально предназначались для Украины.

Вместе с тем какое бы решение относительно наземного вторжения сейчас ни принял Израиль, последствия будут для него негативными, заметил старший преподаватель Школы востоковедения Высшей школы экономики Андрей Зелтынь:

«Любой вариант будет плохим. Если Иерусалим пойдет по пути наземной операции, то это вызовет новую мощнейшую волну протестов не только на Ближнем Востоке, но и в Европе.

В его сторону посыплются обвинения в геноциде. Если же он примет решение пойти на переговоры, то тоже вызовет реакцию всех остальных исламистских, джианистских группировок, которые ставят своей задачей уничтожение государства Израиль.

Кроме того, Иерусалим не начинает наземную операцию, о которой все говорят. Это означает, что он, в общем-то, оглядывается на последствия, и в частности, судя по всему, на давление США, которым совсем не на руку этот этап в войне.

Что касается исламских государств, то они совсем не спешат принять участие в этом конфликте, который застал их врасплох. Хотя разговоры были, потому что на Ближнем Востоке есть группы, которым сближение Израиля с Саудовской Аравией не нравится.

Кроме того, уже давно сформировалась тенденция, что в рамках ближневосточного процесса интересом всех участников является нормализация отношений. Даже сам "Хамас", который своей атакой, судя по всему, свою задачу по срыву сближения между Израилем и Саудовской Аравией выполнил, на третий день объявил, что готов садиться за стол переговоров, потому что, очевидно, понимает, что затяжную конфронтацию вряд ли выдержит».

Минздрав Палестины между тем заявил, что число жертв израильских атак превысило 4,1 тыс. человек. В ночь на 20 октября власти частично признанного государства сообщили о десятках раненых после удара по православному храму в секторе Газа.

Архиепископ Иерусалимской православной церкви заявил, что внутри было более 400 человек, а здание полностью разрушено. По данным греческого портала Naftemporiki, в церкви укрывались прихожане и переселенцы из северных и южных районов Газы.

Вместе с тем, как ожидается, вскоре может открыться КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта. Это единственная дорога в район, которую не контролирует Израиль. Иерусалим обещает не бомбить маршруты, если гуманитарная помощь не окажется в руках боевиков.

ООН предупреждает о критической ситуации с водой у жителей Газы. Вместо положенных 50 л в день им доступно только 3 л. Впрочем, и эти цифры завышены, рассказывает житель сектора, врач Рами Тарази, который с семьей бежал с севера на юг региона:

«Иногда помощь подвозят, иногда нет, иногда покупаем то, что осталось в магазинах. Однако в них вообще уже нет никаких продуктов. Вчера разбомбили православную церковь. 17 из наших местных христиан погибли. Это были мирные жители, что они им сделали?

Они говорят, что на юге лучше, но там так же бомбят, то же самое. Нет места, где бы было безопасно. Все границы закрыты.

Это история надолго. Многие ночуют на улицах, даже для больных не осталось места в больницах».

Тем временем, как заявляли в российском посольстве, с момента обострения конфликта на Ближнем Востоке погибли 16 россиян. Восемь граждан пропали без вести, один находится в заложниках у «Хамаса».

Представители Москвы не раз говорили о тысяче россиян, которые находятся в секторе Газа. Отвечая на вопрос “Ъ FM”, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не все из них выходят на связь и готовы принять помощь дипломатов:

«В настоящий момент наше представительство в регионе продолжает работать с проживающими там гражданами России с тем, чтобы выяснить, кто желает эвакуироваться. Как вы знаете, там действительно больше тысячи наших сограждан, тех, кто имеет российское гражданство. Их жизнь потенциально находится под угрозой, и эта угроза кратно возрастет после того, как ЦАХАЛ начнет наземную операцию. Далеко не все из них хотят быть эвакуированными и выходят на связь с нашими загранучреждениями. Конечно, наши дипломаты проявляют возможный максимум усилий для того, чтобы эти контакты наладить. Готовность для этого есть, возможность есть, работа ведется, будем действовать по ситуации. Вы видите, ситуация меняется, пока, к сожалению, не в лучшую сторону, и весьма динамично. — Известно ли что-то о судьбе заложников-россиян, которых держит "Хамас"? Есть ли какой-то план действий по их освобождению? — Детальной пока информации нет, и мы продолжаем наши контакты и с палестинцами, и с израильтянами».

По данным армии обороны Израиля, боевики «Хамаса» удерживают в плену 203 человека. Как сообщает британская BBC, группировка предложила освободить некоторых заложников в обмен на прекращение огня, но Иерусалим на это не согласился.

21 октября в Египте пройдет саммит с участием более 30 стран, в том числе Палестины, Греции, Италии, Кипра, Турции и большинства арабских государств. Кроме того, на встрече будет присутствовать генсек ООН Антониу Гутерриш.

Израиль не будет участвовать во встрече, пишут СМИ со ссылкой на израильских политиков. Президент США Джо Байден между тем выступил с речью, в которой сравнил Россию и «Хамас», а также анонсировал выделение финансовой помощи Израилю.

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Елизавета Скобцова