Суд признал одного из старейших российских правозащитников Олега Орлова виновным в «повторной дискредитации» армии и приговорил к штрафу в размере 150 тыс. руб. Уголовное дело в отношении 70-летнего сооснователя «Мемориала» (внесен в реестр иноагентов и ликвидирован ВС) возбудили за публикацию текста, в котором он раскритиковал специальную военную операцию (СВО) и российскую власть. Господин Орлов назвал решение суда мягким, но неправосудным и заявил, что обжалует его.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В багаже аргументов защиты Олега Орлова, по свидетельству прокурора, нашлись смягчающие обстоятельства

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ В багаже аргументов защиты Олега Орлова, по свидетельству прокурора, нашлись смягчающие обстоятельства

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В марте 2022 года Олег Орлов вышел на Театральную площадь с одиночным пикетом против проведения СВО и был оштрафован на 50 тыс. руб. по ст. 20.3.3 КоАП. Затем господин Орлов вышел с плакатом уже на Красную площадь — и был снова оштрафован. А в ноябре прошлого года правозащитник опубликовал в соцсети перевод своей статьи, написанной для французского издания Мediapart и содержавшей негативные оценки действий российских войск в ходе СВО. Это стало основанием для возбуждения уже уголовного дела по ст. 280.3 УК РФ.

В среду, прежде чем приступить к прениям в Головинском районном суде Москвы, гособвинитель Светлана Кильдишева ходатайствовала о проведении в отношении Олега Орлова судебно-психиатрической экспертизы.

Прокурор пояснила, что сомнение в состоянии психического здоровья подсудимого вызывает его «обостренное чувство справедливости, полное отсутствие инстинкта самосохранения, постоянное позерство перед гражданами». Гособвинитель уточнила, что впервые господин Орлов вышел на улицу с антивоенным плакатом в 1980 году, а в те времена людей, которые вели правозащитную деятельность, направляли в психиатрические больницы.

Напоминание прокурора о практике борьбы с инакомыслящими в СССР возмутило господина Орлова: «Это явление осудили и назвали карательной психиатрией». Адвокат Катерина Тертухина настояла, что оснований для назначения психиатрической экспертизы подзащитному нет, поскольку на учете в ПНД он не состоит. В удовлетворении ходатайства судья стороне обвинения отказала.

Выступая в прениях, прокурор Кильдишева попросила суд обратить внимание не только на права, но и на обязанности граждан России, среди которых — чтить законы.

Гособвинитель добавила, что постоянные разговоры о свободе слова превратили процесс в «политический цирк». «Не было бы этого (свободы слова.— “Ъ”), не было бы сегодня открытого судебного заседания, не было бы столько корреспондентов, не был бы допущен защитник в лице главного редактора "Новой газеты" Муратова (Дмитрий Муратов, внесен в реестр иноагентов.— “Ъ”). Несмотря на то что он признан иностранным агентом, он продолжает быть защитником»,— подчеркнула госпожа Кильдишева.

Прокурор, впрочем, признала, что в деле Олега Орлова нет отягчающих обстоятельств: «Есть только смягчающие — характеристики, в том числе свидетелей. Никто не умаляет его (Олега Орлова.— “Ъ”) заслуг». Она попросила суд признать господина Орлова виновным и назначить штраф в размере 250 тыс. руб.

Адвокат Катерина Тертухина, в свою очередь, настаивала, что уголовное преследование ее подзащитного противоречит ст. 13 Конституции РФ и ст. 20 Международного пакта о гражданских и политических правах ООН: «Использование вооруженных сил — важный общественный вопрос, по которому все вправе высказываться и иметь собственное мнение».

Защитница подчеркнула, что обвинение не указывает конкретные слова Олега Орлова, которые «дискредитируют» ВС России: «Более того, мы не услышали и полного описания фактических обстоятельств дела, что само по себе уже является нарушением принципа непосредственности, устности и гласности судебных заседаний».

Адвокат обратила внимание, что единственным доказательством стороны обвинения является заключение экспертов, компетенции которых защита поставила под сомнение. Другой защитник, Дмитрий Муратов, перечислил некорректные заимствования и ошибки в экспертизе лингвистов: «Суд в Шуе признал недопустимыми доказательствами пять психолого-лингвистических экспертиз, которые провели эксперты Наталья Крюкова и Александр Тарасов по делу активиста Алексея Веселова (они же проводили экспертизу по делу Олега Орлова.— “Ъ”). Суд признал, что эксперты некомпетентны, не использовали никакой методики для своих выводов и приписали обвиняемому слова, которые он не говорил».

Господин Орлов заверил судью, что в своей статье он никого не дискредитирует, а лишь пытается «дать определение режиму, который складывался в России на протяжении последнего десятилетия».

«Если представления части граждан России о собственных интересах не совпадают с представлениями об этом главнокомандующего, то они не имеют права об этом говорить?» — поинтересовался он. Правозащитник добавил, что не раскаивается в своих действиях. «Я не раскаиваюсь в том, что выходил на антивоенные пикеты, что написал статью, за которую меня судят. По-моему, люди, любящие свою родину, не могут не задумываться о том, что происходит со страной, с которой они ощущают неразрывную связь»,— отметил господин Орлов в последнем слове.

Суд признал Олега Орлова виновным в «повторной» дискредитации армии и приговорил его к штрафу, уменьшив сумму с 250 тыс. до 150 тыс. руб. Господин Орлов заявил, что будет обжаловать это решение. «Приговор мягкий даже по сравнению с тем, что просила прокуратура. Он неизмеримо мягче, чем приговоры даже по этой статье многим другим людям. Тем не менее этот приговор — неправовой, неправосудный. Он мягкий, но, как я и говорил, мы будем его обжаловать»,— заявил правозащитник.

Эмилия Габдуллина